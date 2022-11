Attenzione Napoli, ti studiano tutti: l’incredibile abitudine del difensore rossonero

L’ottima annata del Napoli sta attirando le attenzioni di tutti. Un difensore del Milan ha rivelato una sua abitudine legata agli azzurri.

La squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un momento d’oro e guida la classifica di Serie A. Un rossonero ha svelato come studia gli azzurri.

Il Napoli vola in vetta alla classifica grazie alla decima vittoria consecutiva in Serie A. Il successo sull’Empoli ha permesso alla squadra di Spalletti di consolidare il primato: decisivi Lozano e Zielinski in una gara che è parsa più complicata del previsto.

Ora manca solo una partita prima della sosta per i Mondiali, ma gli azzurri sono certi di andare alla pausa forti del primo posto.

Questo avvio decisamente al di sopra delle aspettative ha catturato le attenzioni di tutti, dall’Italia all’estero: le testimonianze di stima arrivano da ovunque.

In molti studiano il Napoli per capire come arginarlo: un difensore del Milan ha svelato una sua abitudine.

Il Napoli vola: un difensore del Milan svela come osserva gli azzurri

Il Napoli ha effettuato una vera e propria rivoluzione estiva, dicendo addio a diversi big e accogliendo rinforzi funzionali, ma non noti a tutti. Tra questi, ovviamente, spiccano Kvaratskhelia e Min-Jae, che da subito hanno conquistato i cuori dei tifosi azzurri.

La squadra di Luciano Spalletti sta ottenendo ottimi risultati in campionato, ma anche in Champions League: ha vinto il girone davanti al Livepool e agli ottavi sfiderà l’Eintracht Frankfurt, squadra che ha vinto l’ultima Europa League.

In molti si chiedono quale sia il segreto del Napoli e stanno provando a studiare i match degli azzurri. In particolare, un difensore del Milan ha rivelato come guarda le partite dei rivali: si tratta di Simon Kjaer.

Il difensore danese, dopo lo 0-0 in casa della Cremonese, ha dichiarato a Sky Sport di non guardare praticamente mai le partite delle avversarie in diretta. Nel caso specifico del Napoli, ha affermato che guarda gli highlights quando fa colazione la mattina a Milanello.

Kjaer, così, da difensore può studiare le situazioni in cui la squadra di Spalletti riesce a creare i maggiori pericoli.