Juventus, senti Allegri: le sue parole sul campionato sono chiare

Fase di ripresa per la Juventus di Massimiliano Allegri che dopo il successo sull’Inter vuole trovare continuità di risultati per risalire la china. Intanto Allegri ha detto la sua sulla bagarre Scudetto.

Dopo la cocente eliminazione in Champions League la Juventus prova a voltare pagina e rilanciare la stagione.

I bianconeri cercano la quinta vittoria consecutiva in Serie A nel match del turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona.

Juventus in ripresa ma la vetta è ancora lontana

Momento positivo per la Juventus di Allegri che con il successo dell’Allianz Stadium contro l’Inter prova a rilanciare la stagione, partita molto male con l’eliminazione ai gironi di Champions League e soli tre punti conquistati. La Vecchia Signora insegue la quinta vittoria consecutiva che rilancerebbe senza dubbio le ambizioni Champions. In caso di vittoria al Bentegodi gli uomini di Allegri balzerebbero al quarto posto scavalcando la Roma bloccata sul pari al Mapei Stadium del Sassuolo e l’Atalanta sconfitta dal Lecce al Via Mare. Nel caso in cui anche la Lazio non dovesse ottenere il bottino pieno contro il Monza, per la Juve si spalancherebbero le porte del terzo posto in attesa di affrontare proprio i biancocelesti prima della sosta.

Corsa Scudetto: Allegri parla chiaro

Nonostante i segnali di ripresa e un potenziale che lascia presagire ad una buona seconda parte di stagione, per la Juventus la vetta resta lontana. Il Napoli capolista, in caso di vittoria al Bentegodi, sarebbe distante ancora 10 punti, un’enormità da recuperare anche se partenopei e bianconeri non si sono ancora affrontati in Serie A.

Proprio in merito alla corsa Scudetto il tecnico della Juventus ha voluto dire la sua commentando l’andazzo di questa prima parte di torneo: “Rimonta scudetto possibile? Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così nessuno può avvicinarlo. Pensiamo un passo alla volta, Verona e poi Lazio. Milik? Ci sono dei momenti in cui fai gol e altri in cui non fai gol, ma sono contento di quello che sta facendo“.