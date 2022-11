Mondiali Qatar 2022, pericolo in vista per gli azzurri: ecco cosa potrebbe accadere

Il Mondiale in Qatar si avvicina e per il Napoli c’è un rischio importante al riguardo, ecco cosa potrebbe accadere.

Siamo entrati nell’ultima settimana di campionato per quanto riguarda il 2022 e domenica si giocherà l’ultimo turno prima della sosta per lasciare spazio al Mondiale che si disputerà in Qatar. Sarà la prima volta nella storia che la competizione iridata si giocherà nei mesi invernali con i campionati in corso e c’è grande curiosità sul come le varie nazionali arriveranno a livello di condizione nel paese arabo.

Mancano meno di due settimane al Mondiale e gli allenatori delle varie nazionali stanno pian piano diramando le liste dei loro convocati. Per questo Mondiale, le nazionali dovranno anche tenere conto delle condizioni atmosferiche che saranno ben diverse a quelle europee e potrebbero esserci anche sorprese clamorose.

Con il Mondiale così vicino, anche i vari tifosi nel mondo stanno fremendo per conoscere chi saranno i protagonisti della competizione. E interessati sono pure i tifosi del Napoli visto che molto probabilmente anche alcuni degli azzurri saranno convocati e oltre all’orgoglio c’è un po’ di preoccupazione riguardo possibili infortuni che potrebbe minare la corsa degli azzurri al titolo. Ecco chi sono i possibili convocati azzurri per il Mondiale.

Napoli, pericolo Mondiale all’orizzonte: i possibili convocati

Il Mondiale inizierà a breve e si concluderà solo a metà Dicembre, con la Serie A che ripartirà solamente nel 2023, con una sosta lunga 2 mesi. Il Napoli è in testa alla classifica e spera di rimanerci, ma la competizione iridata è un pericolo per gli azzurri visto che alcuni suoi giocatori saranno convocati e non si sa in che condizioni torneranno agli ordini di Spalletti.

Ma chi del gruppo azzurro andrà sicuramente al Mondiale? Possiamo dare per certa la presenza di Kim Min-Jae anche se l’allenatore della Corea del Sud Paulo Bento non ha ancora diramato la propria lista. Come nel Napoli, il difensore sudcoreano è un perno anche della propria nazionale e, anche alla luce di quanto mostrato con gli azzurri, sarà in Qatar al 100%.

Sicura anche la convocazione di Zielinski, con il centrocampista che è uno dei leader della Polonia allenata da Czesław Michniewicz. Altro centrocampista azzurro che è quasi sicuro della convocazione è Franck Zambo Anguissa che parteciperà al Mondiale con il suo Camerun allenato da Rigobert Song dopo una prima parte di stagione stratosferica.

E’ stato già inserito nella prelista, invece, Hirving Lozano che salvo sorprese disputerà dunque i Mondiali con il Messico guidato dal Tata Martino. Grosse chance di prendervi parte anche per Mario Rui che è considerato un giocatore importante da parte di Fernando Santos, ct del Portogallo. Ultimo giocatore azzurro ad essere sicuro della convocazione dovrebbe essere Mathias Olivera, con il terzino ex Getafe che non vede l’ora di giocare il Mondiale con l’Uruguay di Diego Alonso.

Se questi sono i giocatori sicuri o quasi del posto al Mondiale, ne restano 2 che sognano di essere convocati, ma che potrebbero restare agli ordini di Spalletti. Il primo è Giovanni Simeone, con il Cholito che spera di aver convinto il ct Scaloni e rappresentare l’Argentina, mentre il secondo è Ndombele che potrebbe essere convocato al posto di Pogba da Didier Deschamps, ct della Francia.