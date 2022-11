Caressa commenta la Juventus e rivela: “Lo abbiamo sempre detto”

A Sky Calcio Club Fabio Caressa ha parlato della rinascita della Juventus dopo la vittoria contro l’Inter in campionato: lo scudetto ora non sembra più così impossibile.

Il Mondiale in Qatar inizierà a breve ma le incertezze per tutte le squadre di Serie A sono ancora moltissime: che cosa succederà alla ripresa del campionato?

Dopo il pessimo avvio di stagione culminato con l’eliminazione ai gironi di Champions League, sembra davvero essere tornato il sereno in casa Juve. Decisiva la vittoria per 2-0 contro una delle rivali storiche dei bianconeri: l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante un primo tempo opaco nel quale la squadra di Allegri ha rischiato di passare per più volte in svantaggio, i tifosi hanno infatti potuto esultare nella ripresa grazie ai gol di Rabiot e Fagioli.

Tre punti fondamentali che non solo permettono alla Juventus di vincere il primo scontro diretto dell’anno, ma che consentono anche il sorpasso in classifica proprio ai danni dei nerazzurri. A causa però dell’ennesima vittoria del Napoli di Spalletti contro l’Empoli nell’anticipo della quattordicesima giornata, il distacco dalla vetta rimane ancora abissale.

Nonostante questo l’obiettivo dei bianconeri rimane sempre lo stesso prefissato a inizio stagione: tornare a essere Campioni d’Italia dopo due anni di abdicazione ai danni delle milanesi. A elogiare Allegri e i suoi ragazzi ci ha pensato il telecronista e conduttore Fabio Caressa durante il suo programma Sky Calcio Club: ecco cosa ha detto.

Dopo il Mondiale può cambiare tutto: ecco quali sono le speranze dei bianconeri

Nel derby d’Italia la Juventus è sembrata ritrovare una caratteristica che mai si era vista in questa stagione e che pochissime volte ha contraddistinto le partite della seconda gestione Allegri: la rabbia. Grazie a ciò e una buona tenuta difensiva (sono solo sette i gol subiti dall’inizio del campionato), i bianconeri potrebbero puntare a una seconda parte di stagione da protagonisti.

Caressa ha dichiarato: “E’ cambiato tutto. Abbiamo sempre detto nel corso di questa stagione che ci poteva essere un segnale di ripresa della Juventus e poi arrivava la caduta in Champions. Questa è una vittoria che restituisce alla Juve un po’della sua storia perché nasce dalla migliore difesa, ritrova il suo Dna. Ha ritrovato certezze e una quadratura”.

Un aspetto che, se dovesse dimostrarsi tale anche dopo il Mondiale, potrebbe davvero riportare i bianconeri in alto. Certo è che se il Napoli dovesse continuare così, lo scudetto rimarrebbe solamente pura utopia.