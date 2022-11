Il padre di Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando come sia salvo per miracolo.

Sul campo da gioco le cose per Kvicha Kvaratskhelia stanno andando alla grande. L’esterno d’attacco georgiano si è ambientato subito al calcio italiano e nelle 17 partite stagionali disputate con la maglia del Napoli ha già segnato 8 gol e firmato 10 assist, divenendo l’idolo indiscusso dei tifosi azzurri.

Di recente, però, la quotidianità di Kvaratskhelia è stata fortemente turbata dal furto d’auto avvenuto settimana scorsa in piena notte. La notizia ha fatto scalpore nell’ambiente azzurro ed il giocatore georgiano ha anche deciso di cambare casa, trasferendosi a Posillipo per cercare di poter trovare più tranquillità.

Non sono stati certo giorni facili per Kvaratskhelia che deve fare anche i conti con la lombalgia che, dopo avergli fatto saltare le ultime due gare, rischia di fargli saltare anche la sfida contro l’Udinese. Sulle ultime vicende che hanno riguardato Kvaratskhelia si è espresso anche il padre Badri Kvaratskhelia che ha fatto rivelazioni che non possono non lasciare indifferenti.

Badri Kvaratskhelia rivela: “Mio figlio è stato salvato da Dio”

Se la notizia del furto d’auto in piena notte subito da Kvaratskhelia ha fatto scalpore in Italia, non c’è nemmeno da chiedersi cosa abbia fatto in Georgia, paese natale del giocatore del Napoli. Anche lì, inevitabilmente, la notizia è girata sui giornali e sui media locali, con il padre dell’esterno d’attacco azzurro Badri Kvaratskhelia che è stato intervistato riguardo quello che è successo al figlio.

Le parole di Kvaratskhelia senior sono state riportate via Twitter dal giornalista Kakha Dgebuadze, con il genitore che, ovviamente, non può non essersi sentito in ansia per il figlio: “Quando l’ho saputo, ero molto preoccupato” – ha ammesso il padre di Kvaratkshelia – “Quando ho parlato con Khvicha, ero felice che parlava con un sorriso“, ha poi dichiarato sentendosi sollevato nell’udire il figlio sereno.

Kvaratskhelia senior, però, ha rivelato anche alcuni dettagli relativi al furto d’auto, affermando come il figlio sia vivo per un vero e proprio miracolo: “Dio lo ha salvato. Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha lo avesse scoperto che i ladri erano lì” – ha raccontato il genitore – “Vive con suo cugino. È una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza. Non posso dire in dettaglio cosa e come sia successo. Tutto viene registrato sulla videocamera. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato“, ha poi chiosato felice per il pericolo scampato dal figlio.

Subire un furto d’auto non è mai piacevole, ma lo stesso Kvaratskhelia sarà sicuramente sollevate che le cose siano andate in questo modo ed ora vuole pensar solo al campo. A confermarlo è stato anche l’intermediario e giornalista Mamuka Kvaratskhelia che ha affermato come sono cose che capitano ed aggiugendo come l’importante è che si sia risolto, con Kvaratskhelia che sta già pensando a recuperare per la sfida contro l’Udinese.

Al momento, tuttavia, le possibilità di vederlo in campo per la sfida contro i friulani non sono molto alte. Lo staff medico azzurro non vuole correre rischi essendo quello subito dal georgiano un infortunio da non sottovalutare e, come già accaduto ad Osimhen nel recente passato, l’esterno d’attacco potrebbe saltare l’ultima sfida del 2022 per tornare in campo nel 2023 al massimo della condizione.