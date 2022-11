Retroscena di mercato interessante quello rivelato su Luciano Spalletti, con il tecnico toscano che voleva un attuale giocatore azzurro all’Inter.

Il Napoli in questa prima parte di stagione sta letteralmente volando, con il gruppo che sta seguendo in maniera fedele tutte le indicazioni di Luciano Spalletti ed i risultati si vedono. Sono molti, infatti, i protagonisti di questa straordinaria cavalcata azzurra che ha mandato su di giri tutti i tifosi che sognano concretamente di poter portare a casa uno scudetto che manca da più di 30 anni.

Oltre ai nuovi arrivi che tanto bene stanno facendo, vedasi Kvaratskhelia e Kim Min Jae soprattutto, anche chi già faceva parte della rosa lo scorso anno appare completamente trasformato. Spalletti ha sempre sottolineato che la forza di questo Napoli è il collettivo, dove ognuno contagia il compagno nel dare il meglio di se.

Uno dei giocatori più fondamentali per il tecnico toscano è Stanislav Lobotka, con lo slovacco che è sempre più centrale nel progetto. E sul centrocampista è emerso un retroscena interessante che spiega in maniera chiara quanto per Spalletti fosse già un giocatore capace di fare la differenza.

Spalletti folgorato da Lobotka: il retroscena spiega tutto

La trattativa per portare Stanislav Lobotka al Napoli non è stata facile, con Giuntoli che ha dovuto trattare a lungo con il Celta Vigo per potergli strappare il centrocampista. Alla fine, le due società sono riuscite a trovare un accordo sulla base di 21 milioni di euro, con i galiziani che riuscirono a ricavare il massimo dalla cessione di un giocatore che, non a caso, ritenevano importante per la squadra.

Arrivato a Napoli quando la squadra era guidata da Gattuso, Lobotka non è riuscito mai ad esprimersi come voleva e ciò aveva attirato subito pesanti critiche. Con l’arrivo di Spalletti, invece, tutto è cambiato per il centrocampista slovacco che è rimasto concentrato sul campo ed è divenuto ora fondamentale nello scacchiere del tecnico toscano. Se prima i tifosi azzurri quasi lo schernivano, adesso lo rimpiangono quando è costretto a saltare qualche partita o semplicemente parte dalla panchina.

Come per altri giocatori, se Lobotka sembra essere un altro calciatore il merito è proprio di Spalletti che ha saputo valorizzarlo, trovandogli il ruolo giusto in mezzo al campo. Si pensava che Lobotka potesse lasciare il Napoli, ma l’allenatore azzurro ha posto subito il veto, poiché conscio del potenziale dello slovacco. Spalletti è sempre stato un estimatore di Lobotka ed è emerso un retroscena di mercato interessante a tal proposito.

Quando l’attuale allenatore azzurro era alla guida dell’Inter, infatti, già si era messo sulle tracce del centrocampista slovacco, in quel periodo sponsorizzato molto da Marek Hamsik che lo aveva definito suo erede. Spalletti chiese ai nerazzurri uno sforzo per prenderlo, con il Celta Vigo che allora chiedeva il pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma la dirigenza decise di fare altre scelte e l’affare sfumò.

Dopo qualche anno, comunque, Spalletti è riuscito a raggiungere l’obiettivo di poter allenare Lobotka e per come stanno andando le cose molto probabilmente a Milano qualcuno si starà pentendo di non aver ascoltato l’allenatore toscano. Il Napoli ha ora piena fiducia in Lobotka e presto arriverà pure un meritatissimo rinnovo del contratto, con lo slovacco sempre più leader del centrocampo azzurro.