I tifosi del Napoli, dopo la vittoria contro l’Empoli di martedì sera, sperano di vedere Kvaratskhelia in campo, ma non ci sono buone notizie.

Il Napoli, di fatto, ha attuato la prima fuga del campionato, visto che adesso hanno la bellezza di otto punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli secondo. La svolta, in maniera sorprendente, è arrivata proprio nell’ultimo turno infrasettimanale, considerando che gli azzurri hanno battuto l’Empoli, mentre il ‘Diavolo’ ha pareggiato contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Nonostante il risultato di 2-0, il Napoli ha dovuto penare un bel po’ prima di riuscire a strappare i tre punti alla squadra guidata da Paolo Zanetti. I partenopei, infatti, sono riusciti a sbloccare la partita solo al 69’, ovvero quando Lozano ha realizzato il calcio di rigore procurato da Victor Osimhen. Dopo il gol del messicano, sfruttando anche l’espulsione per doppia ammonizione di Sebastiano Luperto, c’è stata la rete di Zielinski, la quale ha definitivamente chiuso la pratica toscana.

Gli uomini di Luciano Spalletti sono attesi adesso dall’ultima gara prima della lunga sosta per dare spazio all’ormai imminente Mondiale in Qatar. Il Napoli, infatti, sabato sfiderà allo Stadio Maradona l’Udinese di Andrea Sottil. Proprio per il match contro i bianconeri, i tifosi partenopei sperano di rivedere in campo Kvaratskhelia che, però, rischia seriamente di ‘tornare’ direttamente nel 2023.

Napoli, Kvaratskhelia ha svolto ancora terapie: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, infatti, l’ex calciatore della Dinamo Batumi non si è allenato neanche oggi con il resto della squadra. Kvaratskhelia, di fatto, ha svolto svolto solo terapie ed ha lasciato anticipatamente Castel Volturno. La presenza del calciatore georgiano contro l’Udinese, quindi, è in fortissimo dubbio. Qualcosa di definitivo sulle sue condizioni saprà sicuramente nella giornata di domani, la quale sarà decisiva per la sua presenza in campo o meno contro il team friulano.

In un secondo momento, a conferma dell’indiscrezione lanciata da ‘Sportitalia, è arrivato anche il comunicato del Napoli sullo stato di forma del calciatore georgiano: “Rrahmani ha svolto terapie, palestra ed allenamento personalizzato in campo. Kvaratskhelia e Sirigu, invece, hanno fatto solo terapie e palestra”. Proprio sull’attaccante esterno partenopeo, intanto, sono arrivate alcune dichiarazioni molto importanti.

Napoli, Elmas su Kvaratskhelia: “Speriamo che presto tornerà in campo”

Elmas, infatti, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha parlato così di Kvaratskhelia: “Sta bene, sta svolgendo le sue terapie. Penso che tornerà presto in campo, anche perché sta facendo un grandissimo campionato. Ha fatto cose indescrivibili finora e deve cercare di farne ancora di più”.