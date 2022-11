Il ct della Nigeria parla dell’addio di Osimhen al Napoli e avvisa: “Può succedere davvero, ecco quello che bisogna fare per evitarlo”

Da quando è rientrato dall’infortunio nessuno sembra riuscire a fermarlo: Victor Osimhen segna a raffica, trascinando il Napoli da solo al comando della classifica e diventando il capocannoniere del campionato di Serie A. Spalletti e i tifosi si aggrappano a lui e ai suoi gol per coronare finalmente il sogno del terzo scudetto. Ora arriva la sosta, e gennaio – quando ci sarà la ripresa – sembra lontano.

Nessuno sa quali saranno le conseguenze del lungo stop, e a maggior ragione è difficile pensare a cosa succederà la prossima estate. La priorità, adesso, è spingere il Napoli più in alto possibile. E per riuscirci serve l’apporto del nigeriano: eppure, la prossima estate potrebbe essere quella del doloroso addio. Infatti non è da escludere la partenza del forte attaccante, ambito e ricercato da squadre importanti, soprattutto in Premier League. E un allarme sul futuro del giocatore arriva da chi lo conosce benissimo. Si tratta del ct della Nigeria José Peseiro, che è stato intervistato da Tuttomercatoweb. La nazionale di Osimhen non parteciperà ai Mondiali, perché non è riuscita a qualificarsi.

Il ct della Nigeria parla del futuro di Osimhen e fa spaventare i tifosi del Napoli

Una notizia buona per i tifosi del Napoli, perché l’attaccante si risparmierà le fatiche in Qatar. Ma l’argomento che Peseiro approfondisce è un altro: “Saprebbe giocare in tutte le squadre, è molto bravo perché segna tanto ed è giovane. Purtroppo devo dirlo e non penso di sbagliare: in questo momento ogni squadra al mondo vorrebbe comprarlo, e se continuerà così le richieste non mancheranno”.

Del resto Osimhen vive uno stato di grazia: “Fa sempre gol – prosegue il ct della Nigeria – sta giocando bene come tutto il Napoli. Questo gioca a favore della squadra e del ragazzo. E’ chiaro che il suo valore salirà e per il Napoli sarà difficile trattenerlo. Arriveranno tante richieste. Ma è normale – dice ancora Peseiro – perchè è un giocatore moderno e completo. Segna di destro, sinistro e di testa, sa fare assist. Per i difensori è difficile affrontarlo perché fisicamente è dirompente. Sono certo che il Napoli chiederà tanti milioni per lui, ma penso anche che arriveranno molti club che saranno pronti a offrirli. A gennaio sicuramente si farà avanti qualcuno. Un giocatore così giovane e forte – conclude il ct della Nigeria – è ovviamente molto appetibile”.