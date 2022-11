Inzaghi lancia la sfida al Napoli: la rimonta scudetto è possibile

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non si tira indietro e parla apertamente di rimonta scudetto possibile ai danni del Napoli: ecco che cosa ha detto.

Si conclude con una vittoria ai danni dell’Atalanta la prima parte di stagione dei nerazzurri, che ora però saranno costretti a una grande rimonta nel 2023.

La Serie A va in vacanza per due mesi per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar e lo fa dando indicazioni ben precise su ciò che succederà alla sua ripresa. Il Napoli di Luciano Spalletti è ufficialmente in fuga e a rincorrere ci sono tante squadre ferite ma non morte che proveranno in tutti i modi a rimontare per tornare in lotta per lo scudetto. Tra queste c’è sicuramente l’Inter, reduce dalla vittoria esterna per 2-3 ai danni dell’Atalanta.

Una partita sofferta ma portata a casa dalla squadra di Inzaghi che riesce così a conquistare per la prima volta dei punti in uno scontro diretto in questa stagione. Decisivo è stato ancora una volta Edin Dzeko, autore di una doppietta che porta a nove i suoi gol tra Serie A e Champions League. Grazie a questo risultato i nerazzurri hanno raggiunto i 30 punti in classifica, in piena lotta secondo posto ma a -11 dal Napoli capolista.

E guarda caso al rientro in campo nel mese di gennaio saranno proprio gli azzurri i primi avversari dell’Inter: una partita da vincere assolutamente per tenere vive le ambizioni di titolo. Mentre alcuni pensano già che una rimonta del genere sia pressoché impossibile, Simone Inzaghi non ha dubbi sul fatto che tutto sia ancora possibile: ecco le sue parole.

Il dato da migliorare è chiaro a tutti: i nerazzurri devono voltare pagina

A differenza della scorsa stagione, quando l’Inter aveva attraversato per lo più un momento nero con i famosi sette punti in sette partite, i nerazzurri hanno mostrato altre lacune in questa prima parte del campionato. Il dato che balza subito agli occhi è quello delle sconfitte, cinque in quindici partite, già più delle quattro complessive collezionate al termine dell’anno passato.

In tal senso gli scontri diretti sono stati disastrosi: sconfitte con Lazio, Milan, Roma e Juventus, oltre a quella esterna contro l’Udinese di Sottil. Forse ancora più preoccupanti sono però i 22 gol subiti finora, un numero non paragonabile a nessun’altra della parte alta della classifica.

Proprio per questo motivo Inzaghi ha bisogno fin dalla prima partita del 2023 un cambio di rotta immediato, necessario per quanto meno provare a giocarsi lo scudetto nelle ultime partite della stagione.

Gli elogi al Napoli non si sprecano, ma l’Inter ci crederà finché ne avrà la possibilità

A ridosso della sfida poi vinta contro l’Atalanta, l’allenatore nerazzurro ha voluto sottolineare come il percorso della squadra di Luciano Spalletti sia stato fino a questo momento ai limiti della perfezione: “Eccetto il Napoli tutte abbiamo avuto un percorso simile, loro stanno facendo qualcosa di incredibile per vittorie e punti, qualcosa di fuori dal comune“.

Un filotto di risultati che se non dovesse incontrare alcuna flessione non permetterebbe a nessuna delle inseguitrici di avere anche solo la minima possibilità di rimonta. Inzaghi ha però poi voluto specificare come l’Inter, finché potrà, continuerà ad ambire alla seconda stella: “Mancano ancora tante partite, i giochi non sono fatti e può accadere di tutto”.