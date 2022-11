Karsdorp costretto a fuggire da Roma: quello che è emerso è da brividi

Nuovi sviluppi sul terremoto in casa Roma a seguito delle parole di Mourinho. Lo Special One aveva attaccato un membro della squadra giallorossa senza fare il nome ma tutti gli indizi portano a Rick Karsdorp.

Mou ha accusato un giocatore di scarsa professionalità riferendosi probabilmente al laterale olandese.

La miccia che ha fatto scoppiare il tecnico portoghese sarebbe l’azione del pareggio del Sassuolo dove Karsdorp si è lasciato scappare Laurienté.

Karsdorp non convocato per il Torino: Mou manda un segnale ai suoi

Dopo il pareggio del Mapei Stadium contro il Sassuolo un Mourinho inferocito aveva parlato ai microfoni di DAZN. Lo Special One ha puntato il dito verso uno dei suoi calciatori, pur senza farne il nome, accusandolo di aver tradito la squadra con un atteggiamento poco professionale, cosa non andata giù al tecnico. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Uno solo ha tradito lo sforzo degli altri quindici. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché il suo atteggiamento è stato sempre top. L’errore fa parte del gioco, i miei calciatori sanno che possono sbagliare, senza nessun tipo di problema, ma l’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. Ho invitato quel giocatore a trovarsi un altro club per gennaio“.

La conseguenza delle parole di Mourinho la si è vista già dall’impegno dell’Olimpico contro il Torino. Rick Karsdorp, l’indiziato numero uno delle parole del portoghese, non è stato convocato per l’ultimo impegno prima della sosta mondiale.

Olandese nemmeno in tribuna: il motivo è sconvolgente

A confermare che il destinatario delle parole fosse Karsdorp, oltre alla non convocazione per il match contro i granata, c’è l’assenza dello stesso olandese dalle tribune dello Stadio Olimpico, ad indicare che il clima non è dei più sereni. Dopo le sue parole, Mou ha ricevuto diverse critiche perché situazioni come queste dovrebbero rimanere all’interno dello spogliatoio. Le dichiarazioni fatte a DAZN, infatti, distolgono l’attenzione dai risultati non eccelsi della Roma rendendo Karsdorp nemico pubblico del tifo giallorosso, schierato apertamente al fianco di Mourinho. L’assenza in tribuna, però, non è solo dovuta allo scontro con il proprio tecnico. In quel momento, infatti, Karsdorp stava lasciando Roma per far ritorno in Olanda con la famiglia.

Oltre al “rompete le righe” dettato dalla pausa dietro la fuga del calciatore ci sarebbe una motivazione davvero sconvolgente. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Karsdorp ha anticipato il suo rientro in Olanda per una disavventura capitatagli a Roma. Il laterale, qualche sera fa, si sarebbe imbattuto in alcuni tifosi che lo avrebbero aspettato sotto casa e accolto con atteggiamenti molto poco amichevoli. A causa di questo episodio l’olandese avrebbe, dunque, deciso di anticipare le vacanze e ritornare con la famiglia in Olanda anche per preservare la loro incolumità. A questo punto diventa difficile ipotizzare una permanenza di Karsdorp alla Roma, a meno che in questo periodo di pausa le acque dovessero calmarsi. Se dovesse essere avallata una sua cessione il laterale potrebbe rimanere in Italia. Pare, infatti, che la Juventus abbia fatto un sondaggio per acquistarlo già nella finestra di mercato invernale. Atteggiamenti riprovevoli come questo sono senz’altro da condannare, il tifo non dovrebbe mai oltrepassare quel limite tra il calciatore e l’uomo, coinvolgendo addirittura le famiglie.