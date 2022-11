Benzema ed il retroscena su Ronaldo: è stato l’unico a non farlo, da non credere!

In attesa che la spedizione in Qatar prenda il via il pallone d’Oro in carica Karim Benzema, fresco vincitore del premio, ha svelato un retroscena con protagonista Cristiano Ronaldo.

Il francese avrebbe rivelato un gesto dell’ex compagno che ha lasciato stupiti in molti.

L’intervista a Benzema ha portato alla luce una situazione assolutamente inaspettata.

Ventiquattro anni dopo la Francia ritorna in vetta

È stato un vero e proprio passaggio di testimone quello avvenuto durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro assegnato a France Football al miglior calciatore della stagione. L’ambito premio è finito nelle mani di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid. Benzema è stato premiato, infatti, dal connazionale, franco-algerino ed ex coach Zinedine Zidane. Zizou, inoltre, era stato l’ultimo francese a conquistare il più grande riconoscimento individuale nel lontano 1998 dopo aver portato a casa il mondiale casalingo, il primo per i galletti. Il premio a Benzema corona una carriera fatta di vittorie, la caparbietà di un calciatore che ha saputo giocare e lavorare per i compagni e, successivamente, prendersi la squadra sulle spalle con prestazioni e gol pesanti. La pazza annata del Real Madrid di Ancelotti, vincitori di Liga e Champions League, è stata caratterizzata proprio dal fuoriclasse ex Lione finito spesso in copertina.

Benzema è stato assoluto protagonista dei successi merengue. In campionato il francese ha condotto i suoi ad una netta vittoria e oltre le prestazioni sono i numeri a certificare la prolificità di Karim autore di 27 reti, 9 in più del secondo miglior marcatore de La Liga, Iago Aspas. Anche in Champions League il franco-algerino ha chiuso la classifica marcatori guardando tutti dall’alto. Sono 15, infatti, le reti di Benzema nell’avventura che ha portato a Madrid la quattordicesima Coppa dei Campioni. Oltre al numero di gol quello che ha lasciato il segno è stato il valore assoluto delle marcature. Il francese è salito in cattedra nella fase ad eliminazione diretta sospingendo i suoi verso la finale di Parigi. Benzema ha rifilato, infatti, 3 gol al Paris Saint Germain, 4 al Chelsea e 3 al Manchester City, tutti decisivi per il passaggio del turno dei blancos.

Benzema svela il retroscena: Ronaldo è stato l’unico

Con un Pallone d’Oro in bacheca, il settimo per un francese, dodicesimo per un calciatore del Real Madrid, adesso Benzema si appresta a trascinare, con Kylian Mbappé, la Francia al mondiale qatariota. Prima della rassegna iridata, però, Karim ha rilasciato un’intervista che ha svelato un inedito retroscena su Cristiano Ronaldo.

Benzema, infatti, è stato intervistato da Telefoot dove ha confessato di non aver ancora ricevuto degli auguri o congratulazioni per il premio individuale dall’ex compagno Cristiano Ronaldo. I due hanno lottato, e vinto, insieme per anni con la maglia del Real Madrid. Insieme hanno conquistato la decima e le tre Champions consecutive targate Zidane. A quei tempi la copertina era tutta per CR7 che, grazie ai successi con i blancos, ha messo in bacheca ben 4 Palloni d’Oro. Tra i due si pensava ci fosse un’amicizia dopo i tanti anni passati insieme, per questo il gesto di Ronaldo è destinato a far discutere.

Il post di Telefoot