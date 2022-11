Il tecnico azzurro risponde alle critiche: la frase su Kvaratskhelia è chiarissima

Luciano Spalletti non si è tirato indietro rispondendo per le rime alle critiche arrivate per quanto riguarda l’infortunio subito da Khvicha Kvaratskhelia: ecco cosa ha detto.

Nonostante l’assenza del suo miglior giocatore, il Napoli ha vinto anche contro l’Udinese andando alla pausa per il Mondiale con otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

In un campionato dove l’equilibrio avrebbe regnato da padrone, c’è però una squadra che ha fatto la differenza in questa prima parte di stagione e che sta tentando la fuga: il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra è ancora imbattuta dopo quindici partite e sta tenendo un ritmo insostenibile per tutte le altre dirette concorrenti. La più vicina è il Milan, che grazie alla vittoria con la Fiorentina si è portata a -8 dalla vetta.

Adesso la pausa di due mesi per il Mondiale in Qatar e poi la ripresa il 4 gennaio, giorno nel quale il Napoli sarà impegnato a San Siro per una partita che potrebbe dire tantissimo: quella contro l’Inter di Simone Inzaghi. In caso di vittoria dei partenopei, i nerazzurri sarebbero quasi matematicamente out dalla lotta scudetto mentre, in caso contrario, tutto si riaprirebbe clamorosamente.

Spalletti lo sa benissimo e per questo utilizzerà questo stop per continuare a lavorare e recuperare al più presto qualche giocatore infortunato. Uno su tutti Khvicha Kvaratskhelia che, dopo un inizio di stagione da protagonista assoluto, è stato costretto a saltare le ultime tre partite per infortunio. Ciò ha scatenato diverse polemiche che però il tecnico partenopeo ha voluto sedare immediatamente: qui le sue parole.

Giocate da urlo e numeri clamorosi: l’impatto devastante del georgiano

Durante tutta l’estate tutti si chiedevano che stagione avesse potuto fare un ragazzo di 21 anni alla sua prima esperienza a questi livelli, ma nessuno si sarebbe immaginato un impatto simile. Acquistato dalla Dinamo Batumi per l’irrisoria cifra di 10 milioni di euro, Kvaratskhelia ha sorpreso tutti per la personalità e le qualità mostrate fin dalla sua prima partita con la maglia del Napoli.

Nelle diciassette presenze finora collezionate tra Serie A e Champions League, il georgiano ha messo a segno otto gol e ha fornito dieci assist facendo sempre la differenza. I tifosi azzurri lo hanno già eletto a nuovo idolo dimenticando in fretta lo storico capitano Lorenzo Insigne. Il suo valore economico è già cresciuto di almeno sei volte in appena tre mesi, attirando su di sé le attenzioni di tutte le big del calcio mondiale.

Il suo percorso a Napoli è però appena iniziato, anche se il problema di lombalgia che gli ha impedito di giocare ultimamente ha preoccupato tutti: ma ecco come stanno le cose.

Spalletti lo rivuole il prima possibile, ma la fiducia nel gruppo ha pagato

Un giocatore come Kvaratskhelia ha dimostrato di saper spostare molto in questa prima parte di stagione ma, nonostante la sua assenza, il Napoli non sembra averne risentito più di tanto. Contro Atalanta, Empoli e Udinese sono arrivate tre vittorie convincenti, che dimostrano ancora una volta come la forza di questa squadra sia nel gruppo.

A proposito delle condizioni fisiche del georgiano però Spalletti ha voluto precisare prima della sfida contro la squadra di Sottil: “Sente ancora male, abbiamo provato ma come arriva a quel livello di velocità e pressione muscolare e sente male e quindi non sarà della partita. Ci dispiace però queste due partite ci dimostrano che siamo una squadra e non un insieme di singoli, però Kvara lo vogliamo al più presto ma ci possiamo fidare pure degli altri che hanno altrettante qualità, magari non di quel livello lì perché se tutti lo individuano come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale… ma anche gli altri sanno eseguire quello che ci vuole”.

Insomma, il ritorno di Kvaratskhelia avverrà solo nel 2023 quando, già a partire dalla sfida contro l’Inter, proverà a tornare a fare la differenza.