Marchisio non le manda a dire: pesantissima stoccata agli avversari napoletani

L’ex centrocampista della Juventus e della nazionale, Claudio Marchisio, ha detto la sua sulla corsa Scudetto lanciando una pesante stoccata al Napoli e ai suoi tifosi.

Le parole dell’ex centrocampista rischiano di scaldare gli animi per la corsa al titolo di campione d’Italia.

L’ex juventino non farà di certo gioire i tifosi napoletani con le sue dichiarazioni.

Juventus in ripresa, vittoria sulla Lazio e terzo posto in solitaria

Esattamente un mese fa la Juventus di Massimiliano Allegri toccava il punto più basso della sua stagione. La sconfitta in campionato con il Milan relegava i bianconeri all’ottavo posto in classifica, distante dal gruppo di testa. Qualche giorno dopo nella trasferta di Haifa contro il Maccabi arriva, inoltre, una delle peggiori disfatte della storia bianconera. La Vecchia Signora, infatti, perde 2-0 mostrando carenza di gioco e di idee. In Champions League il trend non cambia e la Juventus retrocede in Europa League, divenendo l’unico club italiano ad essere eliminato dalla Champions visti i passaggi del turno di Napoli, Inter e Milan. Dopo la sconfitta contro il Milan i bianconeri, almeno in campionato, tentano la scossa. Scossa che arriva con il derby di Torino vinto di misura con gol di Vlahovic.

Dopo i successi con Empoli e Lecce, deciso da una perla di Fagioli, la squadra di Allegri affronta l’Inter allo Stadium. È la prova del nove per i bianconeri che rispondono presente battendo e superando i nerazzurri in classifica grazie ad un redivivo Adrien Rabiot e ad un Nicolò Fagioli in ascesa. Dopo il successo sofferto del Bentegodi targato Moise Kean, per la Juventus arriva un altro esame. Questa volta l’avversario è la Lazio dell’ex Sarri, seconda a pari merito con il Milan e a -8 dal Napoli. All’Allianz Stadium la Juventus gioca una partita di personalità e cinismo e, ancora con Moise Kean, la porta a casa. L’attaccante del vivaio bianconero sigla una doppietta con Milik che la chiude sul 3-0 con assist di un ritrovato Federico Chiesa.

Marchisio è sicuro: tifosi napoletani insorgono

Le sei vittorie consecutive in campionato portano la Juventus al terzo posto in classifica a sole due lunghezze dal Milan. Oltre alle vittorie i rientri di Paredes, Di Maria e, soprattutto, Chiesa fanno sorridere Allegri che, per la prima volta dall’inizio della stagione, dopo la sosta potrebbe avere a disposizione l’organico al completo. Questa rinascita della Vecchia Signora, unita all’infermeria che pian piano si svuota, fa ben sperare l’ex bianconero Claudio Marchisio.

L’ex centrocampista della Juventus ha parlato alla trasmissione televisiva La Domenica Sportiva e ha detto la sua sulla corsa Scudetto, lanciando un messaggio di sfida al Napoli e ai suoi tifosi. Ecco le parole di Marchisio: “La vittoria per 2 a 0 contro l’Inter ha segnato per la Juventus la quarta partita consecutiva in campionato senza subire reti: c’è una tenuta mentale e anche a livello fisico la Juventus sta crescendo. Questa continuità serve per arrivare alla sosta: ci sono ai box diversi giocatori importanti e nell’anno nuovo potrebbe esserci una scalata importante“.