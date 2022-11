Totti e Ilary Blasi, le nuove dichiarazioni lo inchiodano: accusa infamante

Si apre un nuovo incredibile capitolo nella storia fra Totti ed Ilary Blasi. Un aggiornamento sorprendente inchioda l’ex capitano della Roma.

Emergono nuovi retroscena dalla alla separazione fra l’ex attaccante e la presentatrice televisiva. Una pesante accusa colpisce proprio l’ex giallorosso.

Ormai è ben noto quanto sia accaduto fra Francesco Totti ed Ilary Blasi. I due hanno annunciato la fine della loro relazione in estate sorprendendo tutti, considerando le smentite dei mesi precedenti su una presunta crisi coniugale.

La fine della loro relazione è giunta in modo burrascoso e poco amichevole: i due si sono lanciati frecciatine a vicenda attraverso stampa o social.

Inoltre, ha fatto molto discutere l’appropriazione dei beni altrui: lui rivendicava degli orologi, mentre lei lo accusava di aver fatto sparire una borsa dal grande valore economico.

Poco dopo, inoltre, l’ex capitano della Roma ha iniziato a farsi vedere pubblicamente in compagnia della nuova compagna, Noemi Bocchi.

La nuova coppia avrebbe già iniziato la convivenza in una casa a Roma Nord, mentre la presentatrice si starebbe dedicando a se stessa. Nel frattempo hanno iniziato a circolare alcune voci riguardanti Totti da una fonte alquanto insospettabile: le accuse sono pesanti.

Totti ed Ilary Blasi, voci pesanti dagli USA: che accusa per lui!

La questione della separazione di Francesco Totti ed Ilary Blasi ha letteralmente fatto il giro del mondo intero. Della ex coppia, infatti, si parla persino negli Stadi Uniti d’America e a trattare l’argomento è stato addirittura il celebre New York Times, quotidiano con sede vicina all’altrettanto nota Times Square.

Il giornalista del Times Jason Horowitz ha approfondito la vicenda tramite Il Messaggero ed ha descritto quanto accaduto fra gli ex coniugi, citando anche il “furto” di orologi e borse. Il reporter ha anche aggiunto che questo fatto ha cambiato il punto di vista degli italiani nei confronti dell’ex capitano della Roma.

Secondo Horowitz, infatti, ora l’opinione pubblica ritiene che Francesco Totti sia un infedele ed un traditore: questa sua affermazione deriva ovviamente dalla relazione dell’ex attaccante romanista con Noemi Bocchi.

Accusa pesante per l’ex capitano della Roma: in corso dialoghi fra gli ex coniugi

L’affermazione del giornalista è molto pesante, ma non ha trovato riscontri. Infatti, non è noto il motivo per cui Francesco Totti ed Ilary Blasi si siano separati e non è mai stato confermato che l’ex capitano avesse una relazione parallela con Noemi Bocchi.

L’ex attaccante, infatti, si è mostrato in compagnia della donna solo da poco tempo.

Intanto la ex coppia sta cercando un accordo per la separazione e l’ultimo faccia a faccia fra i due è durato circa un’ora e mezza. I discorsi sono incentrati sulla famosa questione di orologi e borse (poi rinvenute nella casa della ex coppia), ma non è noto l’esito dell’incontro. Entrambi i legali, infatti, hanno scelto per ora di non diramare informazioni in seguito al colloquio mantenendo l’assoluta riservatezza sulla vicenda.