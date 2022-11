Di Lorenzo rinnovo scottante: l’agente non mette limiti, tutto può succedere adesso

Partito dal calcio dilettantistico affermandosi categoria dopo categoria tra i migliori calciatori italiani nel suo ruolo, Giovanni Di Lorenzo sta recitando un ruolo da protagonista anche al Napoli.

Dopo l’addio di senatori come Insigne, Mertens e Koulibaly, Di Lorenzo si è preso la squadra azzurra sulle spalle.

Non è un caso, infatti, se Luciano Spalletti ha scelto lui come capitano del nuovo corso partenopeo.

Un anno ad Empoli per conquistare Napoli

La scalata di Giovanni Di Lorenzo verso il calcio che conta è iniziata dal basso. Il laterale del Napoli, infatti, ha militato in tutte le categorie. Tutto è iniziato alla Lucchese, squadra della sua città, anche se a puntare fortemente su di lui è la Reggina. Con gli amaranto assaggia la Serie B e nonostante la stagione si chiuda con la retrocessione dei calabresi, Di Lorenzo inizia a giocare con continuità. Dopo un anno in Serie C con la Reggina si trasferisce al Matera dove diventa titolare inamovibile e perno della squadra. Le sue prestazioni non passano inosservate e l’Empoli decide di riportarlo in Serie B. L’annata in toscana è trionfale, Giovanni è titolare fisso nella corazzata che vince il campionato cadetto. Dopo tanta gavetta arriva, dunque, il tanto atteso esordio in Serie A.

La stagione in Toscana non va come sperato, l’Empoli gioca un buon calcio ma naviga in acque poco sicure. All’ultima giornata arriva la doccia fredda. Fiorentina e Genoa pareggiano e la contemporanea sconfitta degli azzurri contro l’Inter li rispedisce dopo un solo anno in serie cadetta. Di Lorenzo gioca una grande stagione collezionando 37 presenze condite da 5 gol. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata di una big. Su di lui, infatti, si fionda il Napoli che lo porta in Campania per 8 milioni di euro.

Di Lorenzo e il rinnovo: l’agente apre ad ogni ipotesi

Il salto di realtà sembra non colpire le prestazioni di Di Lorenzo che anche con l’azzurro del Napoli dimostra di essere uno dei migliori nel suo ruolo in Italia. Ci mette pochissimo a diventare titolare indiscusso della difesa partenopea. Nell’estate 2021 il ct Roberto Mancini lo seleziona nel gruppo che parte per gli europei. Con l’Italia si laurea campione d’Europa nella magica notte di Wembley. L’ascesa di Di Lorenzo, però, non è ancora finita. Nell’ultima finestra di mercato il Napoli ha rivoluzionato la sua rosa salutando i senatori che avevano trascinato i partenopei negli ultimi anni. La sua affidabilità, la continuità di rendimento e il non essere mai fuori le righe hanno spinto Spalletti a farne il suo nuovo capitano.

Adesso, il club di De Laurentiis per spegnere le sirene di mercato sta lavorando sul rinnovo del proprio capitano. Le proposte non mancherebbero ma la volontà di Di Lorenzo è quella di rimanere al Napoli, come confermato dal suo agente: “Il rinnovo di Di Lorenzo? Sì, è vicino, abbiamo iniziato a parlarne e proveremo a chiudere prima del ritorno in campo. Sino al 2027? Non ne abbiamo ancora parlato, potrebbe essere anche a vita, perchè il rinnovo non è calcistico ma societario, premiato dal club che ne vuole fare un proprio simbolo, riconosce i meriti della persona prima ancora che del calciatore. Giovanni dall’estate ha sensazioni positive, mi diceva che tutti i nuovi ragazzi che arrivavano erano portatori sani e costituivano un valore aggiunto, al di là della qualità tecnica“.