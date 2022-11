Cassano da non credere: spara a zero su tutti anche in questa occasione, è bufera

Antonio Cassano non ci è andato giù leggero. L’ex attaccante ha espresso un concetto molto forte legato al Mondiale.

L’ex fantasista, come solito, non ha usato filtri per esporre il proprio pensiero. Parlando del Mondiale ha attaccato qualcuno nello specifico.

Antonio Cassano ha ormai abituato chiunque ad opinioni molto forti espresse senza filtri. L’ex attaccante, recentemente, si è trovato al centro di numerose polemiche: la più celebre, nonché la più rovente, è stata con gli ex giocatori del Napoli di Maradona, definiti da lui come degli “scappati di casa”. Le risposte degli ex azzurri non si sono fatte attendere e il botta e risposta è proseguito per diversi giorni.

L’ex Sampdoria ha anche etichettato Batistuta e Delvecchio come i compagni più antipatici e tirchi mai incontrati in carriera e, anche in questo caso, ha ricevuto una risposta. L’ex bomber argentino, infatti, ha svelato di averlo ospitato in casa sua a Roma per un po’ di tempo.

Ora Fantantonio ricopre il ruolo di opinionista per il Mondiale negli studi RAI. Proprio parlando di questa competizione, ha rilasciato una dichiarazione molto pesante.

Cassano non usa filtri: accuse gravissime in diretta

Come anticipato, Antonio Cassano è un opinionista RAI in compagnia degli altri membri della BoboTv, ovvero Lele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola.

Si è trattata di una scelta coraggiosa, considerando che il canale Twitch dei quattro ex calciatori è fra i più discussi del panorama italiano.

Spesso, infatti, tutti e quattro esprimono opinioni calcistiche controverse e, soprattutto Cassano, senza usare filtri nel linguaggio. Il modo di esprimersi di Fantantonio è la fonte principale delle critiche mosse al quartetto e, parlando del Mondiale, lo scenario si è ripetuto.

Quella che si giocherà in Qatar sarà una delle edizioni più attese di sempre, nonché la prima della storia che verrà disputata in inverno. Come noto, ci sono state e ci sono tutt’ora diverse polemiche a causa delle copiose morti degli operai durante la costruzione degli impianti, ma anche per alcuni diritti umani calpestati.

A livello sportivo, invece, l’attenzione è tutta sui tantissimi campioni che si daranno battaglia in campo. In particolare, i riflettori sono puntati su Messi e Ronaldo, entrambi giunti con ogni probabilità alla loro ultima partecipazione. Cassano, in diretta Twitch, ha indicato qual è la sua nazionale preferita, ma ha anche colto l’occasione per lanciare un attacco molto pesante.

Attacco senza filtri: linguaggio da censurare

Antonio Cassano ha indicato la nazionale per cui tiferà al Mondiale, ma ha scelto di farlo attaccando anche qualcuno in modo molto preciso.

Questo il virgolettato: “Noi dobbiamo tifare Argentina, ma per mille motivi. Perché così la gente si inizia a mettere la lingua in c**o. Non i tifosi, qualche tifoso burattino. Potrei fare i nomi, ma non faccio pubblicità a qualche ruffiano di me**a”.

Inoltre, ha proseguito: “Se siamo arrivati a fare i calciatori e i commentatori: uno, siamo all’altezza; due, non abbiamo leccato il c**o a nessuno; tre, non siamo raccomandati. Cario Tizio Caio Sempronio, capiamoci, queste tre robe sono fondamentali”.

Di seguito il video completo del discorso dell’ex Sampdoria, riportato su Twitter da più utenti.