Napoli che colpaccio: arriva la notizia incredibile, a breve l’ufficialità

Notizia incredibile in casa Napoli dove presto potrebbe arrivare l’ufficialità di quello che sarebbe un vero colpaccio.

Il Napoli in questa prima parte di stagione ha regalato davvero spettacolo, con gli azzurri che si trovano al primo posto in classifica a +8 sul Milan secondo e a +10 sulla Juventus terza.

La squadra allenata da Spalletti ha fatto benissimo tanto in casa quanto in trasferta, riportando l’entusiasmo in casa azzurra. Non a caso, lo stadio Maradona è risultato sempre gremito e ribollente di passione, tornando ad essere quel fortino inespugnabile che ha contraddistinto le gare casalinghe del Napoli. E presto per i tifosi azzurri potrebbe esserci una gran bella notizia che rappresenterebbe un vero colpaccio per la società partenopea.

Sorpresa in casa Napoli: la notizia entusiasma i tifosi

Tutti i dubbi che c’erano sul Napoli in estate sono stati spazzati via in un niente dagli azzurri che hanno disputato una prima parte di stagione straordinaria. La squadra di Spalletti ha riacceso l’entusiasmo al Maradona che è sempre stato un catino bollente nel corso di questa prima parte della stagione, facendo registrare il tutto esaurito quasi in ogni occasione. Lo stadio Maradona sarà sicuramente protagonista anche nella seconda parte di stagione dove ci potrebbe essere una sorpresa per i tifosi azzurri, con la notizia che sta circolando nelle ultime ore che sta entusiasmando tutti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la FIGC starebbe pensando di far disputare la sfida tra l’Italia e l’Inghilterra, in programma il 23 Marzo e valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania, proprio al Maradona. Il presidente Gravina starebbe cercando di capire se ci sono tutte le condizioni per riportare gli azzurri a Napoli dopo più di 10 anni. L’ultima partita disputata dall’Italia al Maradona fu nel 2013 contro l’Armenia nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2014, con la gara che finì 2-2.

Una notizia che, come detto, entusiasma i tifosi azzurri che potrebbe vedere i loro beniamini come Raspadori, Di Lorenzo, Meret e Politano vestire la maglia della nazionale nel loro stadio.

L’Italia a Napoli: i precedenti azzurri in terra campana

Come affermato in precedenza, l’Italia potrebbe tornare al Maradona a distanza di 10 anni dall’ultima volta. Nel caso in cui venisse ufficializzata la cosa, con Napoli al momento in vantaggio sulle altre sedi che sono Bologna e Palermo, gli azzurri giocherebbe nello stadio del club partenopeo per la ventiseiesima volta nella loro storia. I precedenti sono positivi per l’Italia che ha ottenuto 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, con la prima partita che si disputò nel 1932, con gli azzurri che vinsero 3-0 contro la Svizzera.

La partita più importante disputata dall’Italia a Napoli, invece, è stata nel 1990 con la nazionale allenata allora da Vicini che sfidò l’Argentina di Diego Armando Maradona nella semifinale dei Mondiali italiani, perdendo solo ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. L’Italia ha sì dei pronostici positvi, ma gli azzurri non vincono al Maradona dal 1997, quando batterono la Russia negli spareggi per il Mondiale in Francia del 1998.

E quale momento migliore, dunque, per tornare a Napoli e cercare di sfatare questo tabù sfruttando l’entusiasmo e la passione dei tifosi azzurri? Non a caso, Mancini ha chiesto di voler entusiasmo attorno alla nazionale e di quello a Napoli ce n’è a iosa.