Kvaratskhelia star in patria: il gadget con la sua immagine che tutti vogliono

Kvicha Kvaratskhelia è sempre più una star in patria dove ora tutti vogliono il gadget con la sua immagine.

La prima parte di stagione del Napoli è stata da applausi, con addetti a lavori e tifosi che hanno riconosciuto come gli azzurri meritino di occupare il primo posto in classifica. Nessuno si aspettava un rendimento così da parte della squadra partenopea dopo l’estate, considerate anche le cessioni importanti ed il Napoli è stato bravo a smentire tutti.

E’ da applausi anche la società azzurra che, pur non disponendo di un potere economico importante rispetto alle big italiane e ai top club europei, è riuscita a costruire una squadra altamente competitiva, con l’acquisto di giocatori giovani, ma di grandissima qualità. Tra questi, impossibile non citare Kvicha Kvaratskhelia che da subito ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli.

Dalla Georgia con furore: impatto devastante per Kvaratskhelia

Per acquistare Kvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, il Napoli ha dovuto spendere solo 10 milioni di euro e vedendo come sta rendendo l’esterno d’attacco lo si può considerare un grandissimo colpo di mercato. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli lo aveva messo in lista fin dai tempi del Rubin Kazan, con il club russo che era cosciente del talento del ragazzo georgiano.

Non è un caso che, come rivelato dal ds dei partenopei, chiedesse almeno 30 milioni di euro per cederlo. Una cifra troppo alta per le casse del Napoli che preferì non affondare al tempo, ma decidendo di attendere e di continuare a seguire il giocatore.

Alla fine, con un po’ di ritardo, il Napoli è riuscito nel suo intento ed ha acquistato Kvaratskhelia che ha subito ripagato la fiducia che ha avuto il club azzurro in lui. L’impatto del georgiano nel nostro campionato è stato devastante con gol e prestazione super alla prima giornata, bagnando l’esordio come meglio non poteva.

Kvaratskhelia si è poi ripetuto con il passare delle giornate, stupendo tutti per le sue giocate e per la sua personalità nonostante sia solo un classe 2001, facendo benissimo anche in Champions League. E le sue prestazioni non sono passate certo inosservate in patria, dove Kvaratkshelia ora sembra essere un vero e proprio eroe di un film.

Kvaratskhelia-mania in Georgia: spunta un gadget molto speciale

In Georgia, Kvaratskhelia è divenuto una vera e propria star dopo essere passato al Napoli con il quale sta facendo cose stupefacenti. I tifosi georgiani sono letteralmente in delirio per l’esterno d’attacco e molti si sono “convertiti” in tifosi del Napoli per mostrare sostegno al loro beniamino. In Georgia è scoppiata una vera e propria “Kvaratskhelia-mania” e ciò è stato confermato anche dalla nascita di un gadget molto speciale.

Come riportato dal giornalista georgiano Khaka Dgebuadze sul suo profilo Twitter, sui quaderni per la scuola sono state attaccate delle immagini di Kvaratskhelia che veste la maglia del Napoli. Dei quaderni molto speciali che stanno andando lettarlmente a ruba ed oltre ai ragazzi, anche gli adulti lo stanno acquistando, con tutti che vogliono avere questo gadget tra le mani. Una cosa positiva anche per il Napoli che continua ad allargare il proprio band nel paese natale di Kvaratkshelia.

Sempre come mostrato da Dgebuadze, infatti, nei negozi georgiani non sono in vendita solo le maglie di Kvaratskhelia, ma anche quelle di altri giocatori azzurri come Osimhen ed Anguissa.