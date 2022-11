Giuntoli prepara un regalo per Spalletti: pronti a beffare la Roma

Il super avvio di stagione ha portato serenità ed entusiasmo in casa Napoli. Per provare a trasformare il sogno Scudetto in realtà Giuntoli sta studiando un colpo clamoroso.

Il direttore sportivo del Napoli vuole regalare un rinforzo al proprio tecnico per allungare ancor di più la rosa.

La dirigenza partenopea, dunque, ha iniziato a sondare il mercato per portare al Napoli i rinforzi giusti.

Rosa profonda e comunità d’intenti: così il Napoli sta dominando in Italia

Quando al termine dell’estate, e della sessione di calciomercato, si tiravano le somme sull’operato delle società italiane, in pochissimi ascrivevano il Napoli tra le squadra che si erano mosse meglio. Del resto l’estate aveva portato agli addii di chi il Napoli lo aveva trascinato e portato sulle spalle. Per calciatori come Insigne, Mertens e Koulibaly sembrava parecchio difficile trovare un degno sostituto.

Per di più il direttore sportivo Giuntoli aveva attirato intorno a sé parecchio scetticismo perché al posto degli acclamati campioni aveva portato in azzurro calciatori sconosciuti ai più e con poca esperienza nel grande calcio. Proprio i nuovi arrivi, però, si sono presi la copertina di questo Napoli che, al momento, sembra una macchina inarrestabile.

L’impatto di Kvaratkskhelia e Kim è stato fragoroso. In pochi mesi hanno portato il tifo napoletano a voltare pagina facendogli dimenticare, o quasi, i vecchi amori. Il georgiano sembra a più riprese un giocatore imprendibile capace di far ammattire ogni difesa. Oltre ai numeri spaventosi, 8 gol e 10 assist in 17 presenze tra campionato e Champions, la sua imprevedibilità e le sue serpentine palla al piede sono un valore aggiunto per i campani.

Discorso analogo per quanto riguarda il difensore sudcoreano. Arrivato come quasi un oggetto misterioso dal Fenerbahce, Kim è riuscito a prendere con personalità l’eredità lasciata da Koulibaly e ad ergersi ad assoluto leader della retroguardia azzurra. Il risultato è un Napoli in testa in tutte le competizioni, a +8 dal Milan secondo in Serie A e capace di vincere il proprio girone di Champions League davanti ad una corazzata come il Liverpool.

Giuntoli vuole fare un regalo a Spalletti: i tifosi partenopei sognano

L’ottima prima parte di stagione ha portato tanta consapevolezza in casa Napoli e adesso sognare diventa più che lecito. Questa squadra, mantenendo i livelli mostrati fino ad ora, sembra non avere limiti e il direttore sportivo vuole renderla ancora più forte. Il ds Cristiano Giuntoli, infatti, starebbe pianificando un colpo da regalare a Spalletti per inseguire con ancor più convinzione i propri sogni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Napoli si sarebbe messo sulle tracce di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo.

Frattesi nella scorsa finestra di mercato era stato molto vicino alla Roma, al punto che lo stesso calciatore aveva espresso il suo rammarico per la trattativa sfumata con i giallorossi, sua squadra del cuore. Oltre alla Roma su di lui ci sono il Milan, che vuole allungare la batteria di centrocampisti, e il Brighton di De Zerbi suo grande estimatore. Per questo Giuntoli potrebbe decidere di anticipare tutti e chiudere per il centrocampista del Sassuolo già a gennaio per un cifra che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.