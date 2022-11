Addio Mancini, voci sempre più insistenti: il sostituto parla napoletano

Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Roberto Mancini all’Italia e tra i possibili sostituti ce n’è uno che parla napoletano.

Domenica scorsa è iniziato il Mondiale in Qatar con la vittoria dell’Ecuador per 2-0 sui padroni di casa, ma per i tifosi dell’Italia è stata una giornata deprimente. Questo perché la nazionale azzurra al Mondiale non ci è andata e si è dunque costretti a guardare giocare gli altri seduti sul divano di caso.

Da campioni d’Europa in carica, l’Italia è riuscita nella clamorosa impresa di non qualificarsi alla competizione iridata perdendo 1-0 ai play-off contro la modestissima Macedonia del Nord dopo esser arrivata seconda nel girone alle spalle della Svizzera. Da allora, il percorso di Roberto Mancini alla guida della nazionale si è fatto tutto in salita, c’è stato un downgrade evidente e iniziano ad essere insistenti le voci su un suo possibile addio.

Dalle stelle alle stalle: Mancini ora è a rischio?

Subito dopo l’elminazione contro la Macedonia del Nord c’era la sensazione che potesse esserci un nuovo ribaltone sulla panchina dell’Italia come accaduto dopo la sconfitta contro la Svezia ai play-off di qualificazione al Mondiale del 2018, ma così non è stato.

Roberto Mancini, inizialmente distrutto e con la voglia di lasciare l’incarico di ct, decise poi di rimanere alla guida della nazionale azzurra, convinto anche dal presidente della FIGC Gravina, dando vita ad un nuovo ciclo e convocando giocatori diversi a quelli che vinsero l’Europeo. Tuttavia, le cose non sono cambiate ed adesso la panchina dell’ex allenatore dell’Inter è tutt’altro che salda.

Nelle ultime 10 partite disputate post eliminazione contro la Macedonia del Nord, l’Italia è riuscita a vincerne solo 5, incappando in bruttissime sconfitte come quella umiliante contro la Germania in Nations League per 5-2 e quella di Wembley per 3-0 contro l’Argentina.

Ci sono state anche alcune vittorie come quella contro l’Inghilterra per 1-0 in Nations League o quella recente contro l’Albania per 3-1, ma l’ultima sconfitta contro l’Austria, tra l’altro battuta all’Europeo ai tempi supplementari, ha fatto storcere il naso, anche per gli austriaci hanno completamente dominato. L’Italia ha fatto notevoli passi indietro ed ecco che la FIGC potrebbe preso decidere di cambiare ct, con il sostituto di Mancini che potrebbe essere uno che parla napoletano.

Sorpresa Italia: il sostituto di Mancini parla napoletano

L’addio di Mancini non è imminente, sebbene le voci si siano fatte molto insistenti, ma la FIGC sta ora seriamente riflettendo sul futuro dell’ex allenatore dell’Inter, anche se lui è sempre più convinto di restare alla guida dell’Italia.

La Federcalcio potrebbe stare già valutando i possibili sostituti di Mancini e tra questi ci sono due tecnici che in federazione sono molto stimati come Allegri ed Antonio Conte (per il salentino sarebbe un ritorno dopo l’esperienza ad Euro 2016 ndr.), ma non sono i soli.

Secondo un sondaggio lanciato dai colleghi di Calciomercato.it infatti, molti tifosi sarebbero propensi ad affidare la panchina dell’Italia a Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli e ora sulla panchina del Real Madrid.

L’allenatore emiliano potrebbe lasciare i blancos a fine stagione ed i tifosi chiedono alla FIGC di pensare a lui per la panchina azzurra, tant’è che il 48,9% lo ha votato come sostituto ideale di Mancini, che verrebbe confermato solo dal 19,4% dei votanti. Conte, invece, ha ricevuto il 16,5% dei voti, mentre Allegri è finito ultimo con il 15,1% dei voti.