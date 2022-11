Ronaldo, parla anche Marotta: la sua verità è un’altra dettagli incredibili

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di Cristiano Ronaldo raccontando un’altra verità rispetto a quella riportata: ecco cosa ha detto.

Il fuoriclasse portoghese è pronto a un grande Mondiale dopo aver rotto definitivamente con il Manchester United.

L’assoluto protagonista di questo inizio di Mondiale in Qatar è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Invece che per le sue prestazioni e per i suoi gol però il cinque volte pallone d’oro sta facendo discutere per la brusca rottura avvenuta con il suo ormai ex club: il Manchester United.

A seguito della famosa intervista in cui ha criticato in modo molto duro i Red Devils e in particolare l’attuale allenatore Erik Ten Hag, è infatti arrivato un comunicato congiunto in cui veniva annunciata la rescissione consensuale tra le parti. Una notizia che ha preso le prime pagine dei giornali di tutto il mondo e che ha puntato ancora di più gli occhi su di lui e sulla sua Nazionale: il Portogallo.

Cristiano Ronaldo è infatti chiamato a un grande Mondiale per convincere una squadra di prima fascia a puntare su di lui in vista del mercato di gennaio. A parlare del fenomeno di Funchal ci ha pensato anche Beppe Marotta, che ha rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate che hanno sorpreso tutti: qui le sue parole.

I motivi della rottura non sono questi: il retroscena è incredibile

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha rappresentato senza dubbio uno dei momenti più difficili della sua carriera. Infatti il portoghese non è riuscito a replicare i numeri e le prestazioni offerte sia alla Juventus che tanto meno al Real Madrid. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è voluto proprio tornare a quel trasferimento dai blancos ai bianconeri avvenuto nel 2018 svelando un retroscena incredibile.

A differenza di quanto stato detto in questi anni infatti il dirigente nerazzurro non avrebbe interrotto il suo rapporto con la sua ex squadra per essersi messo contro all’acquisto di Cristiano Ronaldo. Le sue parole sono chiarissime: “All’interno di un club possono esserci posizioni diverse, ma questo non vuol dire che io ero contrario totalmente all’arrivo a Torino di Ronaldo. Cristiano era un’icona ed è un campione, poi bisogna valutare l’operazione anche in un contesto economico-finanziario, ma comunque quello non è stato l’elemento di divorzio fra me e la Juventus. Credo che il mio ciclo fosse avviato alla fine”.

Una realtà distorta: quali furono le reali cause dell’addio?

Da ciò che emerso negli ultimi giorni pare invece che proprio Marotta ebbe un ruolo fondamentale in quel trasferimento che fece tanto scalpore a livello mondiale. Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse che aveva appena negato alla Juve la possibilità di vincere la Champions League, scelto proprio per riportare a Torino quella coppa tanto inseguita negli ultimi anni.

Anche se alla fine sappiamo tutti che questa storia non ha avuto un lieto fine, quali furono le cause della separazione tra i bianconeri e Marotta? Le reali motivazioni restano ancora un mistero da risolvere e non è detto che la verità prima o poi salti fuori. Quello che è certo è che ora l’amministratore delegato è totalmente concentrato sull’Inter con un unico obiettivo: quello di riaprire un ciclo vincente che possa durare nel tempo.