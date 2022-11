Al Mondiale che si sta disputando in Qatar ci sono anche alcuni giocatori del Napoli. Ecco il messaggio segreto che Spalletti ha mandato ad ognuno di loro.

Domenica con la sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador, vinta dai sudamericani per 2-0 con doppietta di Enner Valencia, è stato dato il via al primo Mondiale autunnale della storia.

Ciò ha portato allo stop di almeno un mese per tutti i campionati d’Europa ed ovviamente questo è valso anche per la Serie A. Molti giocatori del nostro campionato sono volati in Qatar per disputare la competizione iridata ed anche alcuni calciatori del Napoli sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Ecco chi sono gli azzurri che saranno impegnati in questo mese con le selezioni dei loro paesi.

Qatar 2022: gli azzurri convocati per il Mondiale

Sono in numero inferiore rispetto a quelli delle big, ma anche il Napoli può vantare di avere alcuni calciatori al Mondiale in Qatar. Dopo la sua gran prima parte di stagione, gli occhi dei tifosi azzurri sono di sicuro per Piotr Zielinski, convocato dalla Polonia, con il centrocampista azzurro che è un punto fermo della sua nazionale. Zielinski che nel suo girone ha già affrontato il suo compagno Hirving Lozano, convocato dal Messico, con la partita che è terminata 0-0 e con un punto che rende felici entrambi i giocatori azzurri. C’è attesa, invece, di vedere all’opera Kim Min-Jae, convocato dalla Corea del Sud e uno dei protagonisti della prima parte di stagione azzurra.

Nello stesso girone della Corea del Sud di Kim Min-Jae c’è anche l’Uruguay dove c’è un altro giocatore azzurro, ovvero Mathias Olivera che nel Napoli non ha trovato tantissimo spazio a causa delle grandi prestazione di Mario Rui. L’uruguaiano spera che questo Mondiale non sia solo positivo per l’Uruguay, ma anche per lui stesso, con il terzino sinistro che spera di far bene per poter trovare più spazio in azzurro. L’ultimo giocatore azzurro convocato al Mondiale, infine, è stato Frank Zambo Anguisso, chiamato dal suo Camerun che si trova in un girone molto tosto con Svizzera, Serbia e soprattutto Brasile, con la selezione africana che dovrà compiere un’impresa per passare il turno.

Nelle ultime ore è emerso un retroscena molto curioso relativo i giocatori del Napoli che sono stati convocati per il Mondiale e riguarda l’allenatore azzurro Luciano Spalletti che ha voluto far sentire il suo appoggio.

Qatar 2022: il messaggio di Spalletti per gli azzurri è stupendo

Non ci stancheremo mai di ripetere quanto nel Napoli sia molto importante la forza del gruppo che mai come quest’anno è coeso. Lo stesso Luciano Spalletti è molto coinvolto all’interno del collettivo azzurro e l’allenatore azzurro lo ha confermato con un ultimo gesto raccontato da Repubblica, con il quotidiano che ha svelato cosa ha fatto il tecnico toscano prima della partenza dei suoi ragazzi verso il Qatar.

Secondo quanto raccontato dal noto giornale, Spalletti ha voluto salutare personalmente i 5 giocatori azzurri impegnati al Mondiale al momento della loro partenza da Castel Volturno. Il tecnico di Certaldo gli ha fatto un vigoroso in bocca al lupo ed ha promesso che avrebbe tifato per tutti loro senza fare alcuna preferenza, visto che ben 4 di loro saranno costretti ad affrontarsi. Un gesto stupendo che dice molto su quanto Spalletti tenga a questo gruppo che sta cullando un sogno chiamato scudetto, con il tecnico toscano che vuole averli tutti al top anche dopo il Mondiale.