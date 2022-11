Milinkovic-Savic alla Juve: le parole del ministro fanno infuriare i tifosi

Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus, le parole del ministro sul possibile affare fanno discutere: tifosi infuriati.

Sulla trattativa che potrebbe portare il centrocampista serbo alla corte di Massimiliano Allegri si è espresso un noto ministro, le sue dichiarazioni non sono passate inosservate e hanno fatto infuriare i tifosi biancocelesti.

La lunga pausa Mondiale che ferma i campionati sino all’ultima settimana di Dicembre, o come per la Serie A inizio Gennaio, porta i club a pensare con largo anticipo alla sessione invernale di calciomercato. Quella di metà stagione è sempre una finestra molto particolare, quella del cosiddetto mercato di riparazione, dove la possibilità di fare affari non va lontano al rischio concreto di compiere passi falsi.

Da sempre, i pochi colpi colpi che vengono fatti durante l’inverno riscaldano il cuore dei tifosi, curiosi di capire quanto un singolo giocatore potrà incidere sul rendimento della propria squadra. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, reduci da un gennaio 2021 vissuto da veri protagonisti, con gli arrivi di Zakaria ma soprattutto di Dusan Vlahovic.

L’arrivo del centravanti serbo dalla Fiorentina fece sperare i supporter della Vecchia Signora in una rimonta scudetto mai concretizzatasi, ma il buon finale di 2022, dopo un inizio di stagione a dir poco sconcertante, porta nuovamente i fan a sperare in un gennaio ricco. L’attenzione è tutta sulla trattativa per Sergej Milinkovic-Savic sulla quale, non senza polemiche, si è espresso anche un noto Ministro.

Milinkovic-Juve, la speranza del Ministro fa infuriare i tifosi della Lazio

Dell’interesse da parte della Juventus su Sergej Milinkovic-Savic si parla e discute ormai da anni più che mesi, un corteggiamento infinito che non ha però mai portato a trattive concrete, almeno per ora, anche a causa del presidente della Lazio Claudio Lotito il quale, tramite le sue richieste economiche elevate, ha sempre fatto desistere molti club dal tentare offerte per il serbo.

Questa sessione di gennaio potrebbe però segnare un cambiamento e i bianconeri, che necessitano di rinforzi di alto livello proprio in mediana, potrebbero iniziare a trattare concretamente il numero 21 della Lazio, andando così a soddisfare una richiesta dei tifosi. A commentare la trattativa ci ha pensato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: le sue parole fanno discutere.

Impegnato in incarichi istituzionali a Belgrado, il ministro italiano ha avuto modo di dialogare col suo corrispettivo serbo Dacic, approfittando della situazione, Tajani, ha così deciso di fare una battuta al collega: “Siccome sia io che il ministro della Difesa Crosetto siamo tifosi della Juventus, aiutateci a convincere Sergej Milinkovic-Savic a venire alla Juventus“.

Una frase che non ha di certo attirato le simpatie dei tifosi della Lazio, i quali ovviamente vorrebbero tenersi stretto il centrocampista serbo, ma che resta giustificata dall’essere tifoso dei bianconeri da parte di Tajani, che ha quindi voluto semplicemente concedersi una battuta.

Le parole di Tajani come nuovo indizio? A che punto è l’operazione Milinkovic

La situazione centrocampo in casa Juve permette ai bianconeri di ragionare in ottica futura a possibile aggiunte di alto livello. Dall’eventuale addio di Rabiot per fine contratto al possibile mancato riscatto di Paredes, per la squadra piemontese si potranno aprire spazi importanti nella mediana e Milinkovic-Savic, già amatissimo dai tifosi, potrebbe essere il profilo giusto.

I rapporti tra la dirigenza della Juve e l’agente del serbo sono costanti e, a quanto sembra, floridi, l’ostacolo sarebbe quindi rappresentato dalla richiesta di 100 milioni fatta da Claudio Lotito. Per i bianconeri la speranza sarebbe poi di un abbassamento della richiesta legato alla scadenza del contratto nel 2024, ma anche su questo punto servirà attendere eventuali sviluppi. Nel mentre la Juve ed i suoi tifosi, come Tajani, sperano di poter ottenere un accordo per Milinkovic ma la strada resta lunga.