Un campione olimpico ha rilasciato su Francesco Totti alcune dichiarazioni, commuovendo un po’ tutti. Senza dubbio il suo pensiero fa riflettere.

Una volta terminato il campionato, che riprenderà il prossimo 4 gennaio, la luce dei riflettori è rivolta solo per il Mondiale in Qatar. Quando si parla della massima competizione per le nazionali non si può non pensare alla vittoria dell’Italia di Marcello Lippi in Germania nel 2006. Tra gli azzurri protagonisti di quell’incredibile successo bisogna inserire sicuramente Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma, infatti, era tra i titolari di quella squadra che riuscì ad alzare la Coppa del Mondo a Berlino in quella sera del 9 luglio del 2006. Totti arrivò a quel Mondiale in scarsissima forma per colpa dell’infortunio alla caviglia rimediato nel corso del match tra i capitolini e l’Empoli nel febbraio del 2006. Nonostante le precarie condizioni, l’ex calciatore giallorosso riuscì ad essere decisivo contro l’Australia, ovvero quando nei minuti di recuperò segnò il calcio di rigore che, di fatto, ci portò ai quarti di finale.

Dopo la vittoria del Mondiale, Totti lasciò la Nazionale per dedicarsi interamente alla Roma. L’ex attaccante continuò a giocare tra le fila capitoline fino al 2017, anche se lo stesso calciatore ha più volte confessato che è stato ‘costretto’ a lasciare il calcio giocato. Proprio sul suo ritiro, ci sono state delle dichiarazioni da parte di un ex medaglia d’oro olimpica che stanno facendo commuovere un po’ tutti.

Yuri Chechi, quelle parole sul Capitano fanno riflettere

Yuri Chechi, ex ginnasta e campione sia olimpico che mondiale, ai microfoni ufficiali del ‘Corriere di Roma’, ha rilasciato queste dichiarazioni sul ritiro di Totti: “Credo che per un atleta sia fondamentale smettere nel momento giusto. Non so se Francesco sia riuscito a farlo, ma è successo sicuramente nel momento in cui gli eventi attorno e dentro di lui si erano messi in modo da far dire ‘basta’. Magari il modo in cui è successo poteva essere diverso”.

L’ex sportivo ha poi concluso il suo intervento su Francesco Totti: “La sua carriera è stata certamente tra le più belle, meravigliose ed incredibili carriere tra tutti i calciatori italiani. Lui deve ricordarsi che sarà sempre un’icona, uno dei più forti che l’Italia abbia visto”. Queste dichiarazioni di Yuri Chechi sicuramente faranno piacere all’ex capitano della Roma, il quale sta attraversando un momento abbastanza ‘movimentato’.

Totti, dalla separazione con Ilary Blasi alle uscite ufficiali con Noemi Bocchi

Francesco Totti, infatti, dopo ben 17 anni di matrimonio, si è ufficialmente separato da Ilary Blasi. Una volta data questa notizia, sulla vita privata del giocatore sono cominciate a circolare tantissime indiscrezioni. Quello che si può sicuramente dire è che l’ex bandiera della Roma ha voltato pagina, considerando che più volte, così come alla consegna dei Globe Soccer Awards a Dubai, si è fatto vedere insieme alla sua nuova compagna: Noemi Bocchi.