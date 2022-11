Mondiale amaro per Messi: tutti lo hanno abbandonato, è successo oggi

Non inizia di certo nel migliore dei modi l’avventura di Lionel Messi a Qatar 2022. Il fuoriclasse argentino, infatti, è stato abbandonato creando una situazione molto particolare.

La Pulga cerca l’affermazione con la Selección anche al mondiale dopo la Copa America vinta nel 2021.

Quello in Qatar sarà il quinto e, forse, ultimo mondiale per Leo Messi, arivato in finale con la sua Argentina nel 2014 sconfitta poi dalla Germania ai tempi supplementari.

L’Argentina vuole salire sul tetto del mondo: ultima chiamata per Messi

Tra le squadre favorite alla vittoria della Coppa del Mondo non può di certo mancare l’Argentina. L’albiceleste è sempre stata zeppa di calciatori di talento ma arriva a questa edizione con motivazioni altissime. La squadra guidata da Lionel Scaloni ha vinto un anno fa la Copa America in Brasile nella finale contro i padroni di casa decisa da Angel Di Maria. Tra i protagonisti del torneo, ovviamente, Leo Messi che si è aggiudicato, al pari di Neymar Jr., il titolo di miglior giocatore della competizione. Per l’attaccante del Paris Saint Germain è stata la prima affermazione con la sua nazionale, se si esclude l’oro olimpico a Pechino 2008. La vittoria in Brasile sembra aver spezzato una sorta di incantesimo e le aspettative per questo mondiale sono salite alle stelle. Stelle come quelle che compongono la Selección che, oltre a Messi, vanta top player del calibro di Lautaro, Dybala e Di Maria.

L’albiceleste esordirà martedì 22 novembre nel match contro l’Arabia Saudita e per questo i calciatori sono già arrivati in Qatar. Un piccolo campanello d’allarme si è acceso quando nessuno ha visto Messi durante la seduta di allenamento, cosa che ha lasciato pensare ad una titolarità in dubbio in vista dell’esordio. La Pulga, invece, ha svolto una seduta in palestra già pianificata in anticipo con lo staff dell’Argentina.

Il mondiale non inizia nel modo migliore: la Pulce abbandonata

La forza del gruppo creato da Scaloni, per molti addetti ai lavori, è stata la chiave di volta per compattare i numerosi campioni e riuscire ad ottenere la vittoria continentale in Brasile. Proprio sullo zoccolo duro del gruppo ha voluto puntare il ct anche se nel ritiro in Qatar è emerso un caso davvero singolare. Come riportato dal quotidiano argentino Olé, infatti, Lionel Messi sarebbe l’unico calciatore dell’albiceleste a non aver un compagno di camera. Nei precedenti tornei il compagno di stanza di Leo era stato Sergio Aguero. Com’è noto, però, il Kun si è ritirato dal calcio giocato e Messi avrebbe deciso di optare per una stanza singola durante questo torneo.

Sicuramente il fuoriclasse del PSG non rimarrà spesso da solo in hotel, visto che l’Argentina ha rinunciato ad una sistemazione lussuosa scegliendo un campus universitario per poter allestire il tradizionale asado. Inoltre, proprio in prossimità del suo alloggio ci saranno le coppie formate da De Paul e Otamendi e i due juventini Paredes e Di Maria.