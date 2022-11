Kvaratskhelia e la sua passione segreta: lo fa di notte

L’esterno d’attacco del Napoli Kvicha Kvaratkshelia ha una passione segreta, con il georgiano che può seguirla solo di notte.

Kvicha Kvaratskhelia ha disputato una prima parte di stagione davvero fenomenale, anche se ha dovuto saltare le ultime due sfide a causa di un infortunio. Il georgiano, nell’ultimo allenamento prima della sfida contro l’Empoli, ha subito una lombalgia acuta ed è stato costretto a fermarsi.

Un infortunio fastidioso, con Kvaratskhelia che è stato anche costretto a saltare le sfide con la Georgia nonostante il suo ct Willy Sagnol lo avesse convocato sperando potesse recuperare in tempo. Così non è stato e l’esterno d’attacco azzurro non si è unito ai compagni, pensando quindi a recuperare per rientrare al top dopo la sosta e a rilassarsi.

Il riposo del guerriero: così Kvaratskhelia sta recuperando dall’infortunio

Il Napoli non ha ancora ufficializzato il mini-tour in Turchia durante il Mondiale, ma gli azzurri dovrebbero partire per Antalya a fine Novembre. In vista di questo viaggio sono da monitorare le condizioni di Kvaratskhelia, con Spalletti che dovrà valutare se lasciarlo a Castel Volturno o portarlo in Turchia e farlo lavorare in gruppo. L’esterno d’attacco georgiano prima della sfida contro l’Udinese, come rivelato dal tecnico toscano, sentiva ancora dolore, ma lo staff azzurro conta di riaverlo a disposizione per il giorno della partenza e filtra cauto ottimismo.

Nell’attesa di capire come risponderà il suo fisico ai prossimi test, fondamentali per capire se andrà in Turchia o meno, Kvaratskhelia sta pensando non solo a recuperare, ma anche a rilassarsi. L’esterno d’attacco azzurro, libero dagli impegni con la propria nazionale, ne ha approfittato per andare a vedere la nazionale georgiana di basket che ha giocato contro l’Italia (vittoria azzurra per 85 a 84 e qualificazione al Mondiale ndr.) e lo ha fatto in compagnia della sua fidanzata Nitsa Tavadze. E che fosse in Georgia a vedere quel match non è affatto un puro caso, con Kvaratskhelia che è assiduo seguitore del basket.

Kvaratskhelia e l’amore per il basket: l’esultanza non è passata inosservata

Oltre a quello da calcio, la passione di Kvaratskhelia è per un altro pallone, ovvero quello del basket, in particolar modo dell’NBA. L’esterno d’attacco georgiano aveva già fatto capire che era un amante dello sport più famoso d’America nella prima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona, con un’esultanza particolare. Kvaratskhelia, infatti, dopo il gol esultò alla Stephen Curry, cestista dei Golden State Warriors e giocatore preferito dell’esterno d’attacco azzurro.

Già ad ottobre, inoltre, Kvaratskhelia rivelò in un’interivsta al Corriere dello Sport la sua passione per l’NBA e per Stephen Curry e la sua presenza a Georgia-Italia non deve stupire. Essendo in Italia, tuttavia, per seguire la propria passione, Kvaratskhelia è costretto a fare le ore piccole considerato il fuso orario, con molte partite che si disputano quasi sempre tra l’una e le quattro di notte e questo, con gli allenamenti con il Napoli di mezzo, può essere un problema. Di positivo nel suo stop e nella sosta per il Mondiale, dunque, qualcosa c’è: almeno per un mese, Kvaraskhelia potrà seguire la propria passione in tranquillità.