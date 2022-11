Il Napoli stupisce con un regalo per i tifosi: la foto fa impazzire il web

Il Napoli svela una sorpresa incredibile che ha lasciato a bocca aperta i tifosi: la foto fa letteralmente impazzire il web!

Il Napoli di Luciano Spalletti è in procinto di partire per il ritiro di Antalya (Turchia), un luogo dal clima particolarmente adatto per preparare la nuova fase di una stagione spaccata in due vista la presenza dei Mondiali. I partenopei tuttavia non sembrano scossi dall’inusualità della sosta: anzi, non vedono l’ora di proporre il gioco degli scorsi mesi.

Intanto la società azzurra ha confermato una indiscrezione già nota negli ambienti azzurri dallo scorso 12 novembre, ultima gara dello Stadio Diego Armando Maradona nel quale i ragazzi di Spalletti hanno piegato 3-2 l’Udinese.

Napoli, ecco la nuova collezione

Come ci ha dimostrato negli ultimi anni in cui il marketing azzurro ha subito un grande balzo in avanti, il Napoli ha voluto di nuovo regalare ai propri tifosi una nuova tipologia di maglia. È pensata per tutti, grandi e piccini. Perché i tifosi del Napoli sono egualmente straordinari a prescindere dall’età.

In realtà una avvisaglia di quanto sarebbe accaduto c’è già stata, come specificato pocanzi, durante la partita tra Napoli-Udinese dello scorso 12 novembre, l’ultima prima della sosta forzata a causa dei Mondiali. In quell’occasioni si intravidero dei piccoli tifosi azzurri con addosso la maglia in questione che è stata presentata in maniera ufficiale solo oggi. Insomma, dopo le numerose maglie dedicati a Diego Armando Maradona e gli speciali outfit in vista di Halloween, ecco che la società azzurra si scatena con una nuova collezione.

Napoli, rivelata la nuova maglia natalizia

Ebbene sì, in occasioni dell’arrivo imminente delle feste natalizie, il Napoli ha rivelato una nuova maglia che va ad aggiungersi a quelle presentate negli ultimi mesi. In mezzo alla nuova divisa in stile natalizio spicca una simpatica renna, i colori invece sono quelli classici azzurri con i bordi di rosso. Il costo totale di questa divisa è di 125 euro. Il Napoli ha anche voluto aggiornare il proprio catalogo con una serie di nuovi capi di abbigliamento, anche questi dedicati al periodo natalizio, come cappelli e maglioni.

Insomma, i tifosi del Napoli potrano godersi un ulteriori divisa sportiva in attesa del rientro del campionato, fissato per il prossimo 4 gennaio. I partenopei in vista dell’incontro di San Siro contro l’Inter non hanno minimamente intenzione di giocare con meno intensità rispetto alla fase pre-sosta. E gli azzurri avranno anche un certo Kvhicha Kvaratskhelia in più che non vede l’ora di tornare a giocare sulla fascia.