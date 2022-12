Anche Del Piero rompe gli indugi: un chiaro messaggio rivolto a tutti

Caos Juventus, Alessandro Del Piero rompe gli indugi e parla delle notizie che lo riguardano: il messaggio social parla chiaro.

Lo storico ex capitano bianconero è stato più volte chiamato in causa negli ultimi giorni in relazione ad un suo possibile ritorno a Torino: le sue parole sui social riguardo questa situazione sono un messaggio chiaro.

La situazione in casa Juventus resta l’argomento principale degli ultimi giorni di calcio italiano. Il caos generato dalle dimissioni dell’intero cda bianconero ha aperto una vera e propria voragine in quel di Torino riaprendo con veemenza il discorso sull’indagine Prisma, ponendo il club e i mebri dimissionari in una difficilissima situazione da gestire.

I primi passi verso il futuro della Vecchia Signora li ha mossi John Elkann, amministratore delegato del gruppo Exor, la prorpietà del club, nominando Gianluca Ferrero come nuovo presidente ed instaurando con lui una linea dirigenziale basata su due fattori: juventinità e, soprattutto, capacità di gestione finanziaria. Stabilita la direzione resta però ora la necessità di muoversi con rapidità ed intelligenza verso la costruzione del nuovo consiglio d’amministrazione.

Tra voci, dubbi, conferme e smentite, il countdown verso l’ufficiale formazione che dirigerà il nuovo ciclo della Juventus è ormai iniziato ed entro Natale, come comunicato dalla stessa società bianconera, si avranno i nomi ufficiali con le reòative posizioni. I nomi possibili per il futuro sono però già molti, resta da capire quali saranno le scelte effettive, una sola la certezza: alcune leggende bianconere potrebbero prender parte al progetto.

Una Juve in mano agli juventini: Elkann ha le idee chiare

Una volta stabilito il nuovo chairman della Juventus, il già citato Ferrero, la posizione che attrae il maggiore interesse è quella del vice presidente, un ruolo fino a qui coperto da Pavel Nedved, un ex giocatore amatissimo dalla curva e quindi uomo amato e sostenuto dai tifosi i quali, tranne che negli ultimi mesi, hanno sempre acclamato il giocatore della Repubblica Ceca.

Tra le ipotesi spuntate negli ultimi giorni su chi potrebbe essere l’uomo giusto per l’incarico, quella che più sembra stuzzicare la fantasia dei supporter bianconeri è ovviamente Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juve non ha di certo bisogno di presentazioni, ancora oggi, più di dieci anni dopo la sua ultima partita, resta uno dei giocatori più amati dalla curva.

Già all’inizio di questa travagliata stagione, il nome di Alessandro Del Piero era circolato intorno all’ambiente bianconero. La nascita dell’indagine Prisma, le critiche per il lavoro della società nelle ultime stagioni e la volontà da parte dei tifosi di cambiamento, avevano portato l’ex capitano ad essere a gran voce associato a quello che è stato il club della sua vita sportiva.

L’aumentare delle voci nelle ultime ore ha ovviamente aumentato i sogni dei tifosi, tutti emozionati al solo pensiero di poter riabbracciare Del Piero, soprattutto in un ruolo così importante e in un momento così delicato. A fare chiarezza su quanto detto ci ha pensato lo stesso ex calciatore, il quale tramite i social ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Del Piero via social chiarisce il suo futuro: le sue parole suonano come un indizio

Subito dopo la notizia delle clamorose dimissioni dell’intero cda della Juve, Alex Del Piero aveva dovuto rispondere a domande sulla questione. L’ex bianconero non aveva nascosto, ancora una volta, il suo intenso legame che lo lega alla squadra di Torino, lasciando così intendere una sua disponibilità a ricoprire ruoli dirigenziali all’interno della società.

Con il crescere delle voci che lo vogliono come nuovo vicepresidente della Juve, lo storico capitano ha dovuto esporsi e lo ha fatto tramite un messaggio social apparso chiaro e deciso.

“La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto”, inizia così la dichiarazione fatta da Del Piero, confermando le sue parole a caldo dopo i fatti di martedì sera, ad interessare è però quanto segue: “Questo però è un momento delicato per il club e adesso l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa. E’ un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto, è il momento di essere ancora più juventini”.

La sensazione è quindi quella di un Del Piero che nè conferma e nè nega le voci uscite negli ultimi giorni, ma queste sue dichiarazioni suonano anche come parole da dirigente e chissà che prossimamente qualcosa possa muoversi dalle parti di Torino.