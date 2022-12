Pesante assenza in ritiro: tifosi azzurri preoccupati, ecco il motivo

Il Napoli è in ritiro ormai da un paio di giorni, ma uno dei componenti storici degli azzurri ha deciso di non partire: la notizia ha spiazzato i tifosi che subito si sono preoccupati.

Sono giorni decisivi per il Napoli, c’è da riprendere a lavorare a distanza ormai da più di tre settimane dall’ultima partita del Maradona contro l’Udinese. Come destinazione la società ha scelto la Turchia, più in particolare la località di Antalya, per proseguire i lavori in vista del ritorno della Serie A.

Non c’è nulla di più esaltante che continuare a proseguire quel cammino interrotto a causa della pausa dovuta ai Mondiali, per pianificare al meglio la prossima sfida, che si terrà al Meazza di Milano il prossimo 4 gennaio. Una sfida che già si dimostra fondamentale per le sorti azzurre.

Napoli, ecco chi ha deciso di non partire per Antalya

Il Napoli non è il Napoli senza di lui. Da ormai trent’anni riesce a intrattenere un rapporto stroardinario, in special modo con allenatore e giocatori. Ne ha visti tantissimi passare tra le file azzurre: dai primi anni, quando al San Paolo giocava un certo Diego Armando Maradona, fino agli ultimi, condizionati da varie e importanti gestioni, rappresentate da calciatori del calibro di Dries Mertens, Marek Hamsik e Khvicha Kvaratskhelia (il georgiano lo ha tra l’altro citato spesso nelle varie interviste con le tv del suo paese). Ma lui rimane sempre lì, accogliente, con il caffè sempre a disposizione dei ragazzi.

Ovviamente stiamo parlando di Tommaso Starace, più che un semplice magazziniere, la vera anima di ogni gruppo azzurro. Sono passati ormai più di trent’anni da quando fu selezionato dalla società e non se ne mai più andato. Ha conosciuto i giocatori più importanti, ha avuto rapporti fruttuosi sia con gli allenatori che con i dirigenti che nei vari anni si sono succeduti a Napoli. Oggi, tuttavia, ha scelto di rimanere a casa e non servire il suo buon caffè in quel di Antalya. Ecco il motivo.

Pezzo forte del club assente in ritiro: ecco perché

Il motivo non è drammatico, anzi. Tommaso Starace è stato quasi “costretto” a rimanere a Napoli, o meglio nella sua Vico Equense, per rimanere accanto all’amata figlia. Infatti, quest’ultima ha deciso finalmente di compiere il grande passo con il proprio attuale compagno, anche lui molto probabilmente tifosissimo del Napoli.

A comunicarlo è un altro grande supporter dei partenopei, il giornalisto Carlo Alvino, che su Twitter ha appunto specificato il motivo secondo il quale Starace non sarebbe appunto mai partito alla volta della penisola anatolica assieme ai calciatori e allo staff tecnico. “Festa a casa Starace. Si sposa la figlia del grande Tommaso. Augurissimi “Tommy“, queste le parole del giornalista campano sul social che appuntano annunciano l’importante giorno.