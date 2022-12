De Laurentiis lancia un chiaro suggerimento: “Così troverete tutte le risposte”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti oltre ad aver dato un suggerimento decisamente particolare.

Il numero uno degli azzurri ha toccato diversi argomenti, tra cui la situazione della Juventus ed un tema tornato attuale.

Il Napoli ha vissuto un’ottima prima parte di stagione, chiudendo il 2022 con undici vittorie consecutive in Serie A ed il primato in classifica con otto punti di vantaggio. Gli azzurri si sono resi protagonisti anche in Europa con cinque vittorie su sei partite nel girone di Champions League con annesso primo posto davanti al Liverpool.

Il rendimento della formazione di Luciano Spalletti ha superato le aspettative dei tifosi stessi, considerando che la dirigenza ha deciso di dare il via ad una vera e propria rivoluzione sul mercato in estate. Diversi big hanno detto addio, ma i sostituti si sono imposti immediatamente con ottime performance. Fra tutti spiccano Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, ma tutti hanno dato il massimo: la profondità della rosa è stato uno dei punti forti del Napoli.

Ora è in corso la pausa per il Mondiale e la ripresa sarà molto complicata, considerando che ci saranno due scontri con Inter e Juventus intervallati dalla sfida alla Samp. Nel frattempo, il presidente De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti dopo la presentazione del Codice di Giustizia sportiva FIGC.

De Laurentiis, dalla Juve ad Hamsik: parla il presidente del Napoli

In questi giorni, il tema più caldo è sicuramente quello che sta succedendo in casa Juventus. Come noto, l’intero CDA ha rassegnato le dimissioni e, al momento, è in corso un’indagine riguardante alcune alterazioni nei bilanci e presunte plusvalenze fittizie.

Di giorno in giorno, vengono anche rese pubbliche delle intercettazioni telefoniche.

Tuttavia, ad oggi, non si può ancora affermare con certezza che i bianconeri possano andare incontro ad alcune sanzioni economiche e/o sportive. Interpellato sulla vicenda, ha risposto così il presidente De Laurentiis: “Non ne parlo. Ci penseranno i Magistrati, non è compito mio. Mi dispiace che il calcio, ma non è un problema solo italiano, non sia portatore sempre dei valori che dovrebbero essere di esempio per le nuove generazioni”.

Il numero uno azzurro si è anche lasciato andare ad uno sfogo contro lo Stato, affermando che, secondo lui, non ci sia supporto: “Qual è la panacea per far star calmi e buoni tutti? Il calcio. Lo Stato non è stupido e lo sa, però lo ignora”. Inoltre, ha aggiunto che delle leggi sulla modernizzazione del calcio aiuterebbero a cambiarlo.

Sul Napoli, invece, ha voluto glissare: “Lasciamoli allenare in Turchia. Sono sul mare felici, contenti e soddisfatti”. Non ha invece risparmiato un commento su Hamsik, che ha fatto visita al ritiro azzurro nei giorni scorsi: “È una colonna del Napoli e rappresenta la mia storia napoletana. Lui è stato un capitano esemplare e una persona formidabile. Ce ne fossero come lui…”.

Il suggerimento che lascia tutti a bocca aperta

De Laurentiis ha infine toccato un tema tornato d’attualità dopo le dimissioni di Andrea Agnelli: la Superlega. Come noto, l’ex presidente della Juve era fra i fondatori della competizione.

Il numero uno azzurro non ha voluto commentare in modo diretto, ma ha preferito dare un suggerimento: “Dovete farmi un favore. Andate su Netflix e guardate le quattro puntate su FIFA: così per le vostre domande avrete anche delle risposte”.

Di seguito, il video con l’intero intervento di De Laurentiis.