Aria di addio in casa Napoli: il motivo fa infuriare i tifosi azzurri

Il Napoli potrebbe separarsi da uno dei suoi giocatori più importanti a fine anno ed il motivo fa infuriare i tifosi azzurri.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre di più ed il Mondiale in Qatar sarà stato di certo utile a molti club per visionare dei nuovi talenti da aggregare alle loro squadre. Non sono previsti, però, acquisti da parte del Napoli che, dopo una prima parte di stagione davvero straordinaria, non deve aggiungere nulla ad una rosa già molto competitiva.

Ad eccezione della possibile partenza di Demme, gli azzurri non dovrebbero fare neanche movimenti in uscita, con il tutto che sarebbe rimandato in estate. E tra i possibili partenti in estate potrebbe esserci Hirving Lozano, la cui situazione è parecchio complicata e ad oggi è difficile ipotizzare una sua permanenza per un’altra stagione.

L’addio è sempre più probabile, ecco cosa sta accadendo

Le strade del Napoli e di Hirving Lozano sembrano essere destinate a separarsi in estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come il messicano, il cui contratto è in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare gli azzurri al termine di una stagione che lo sta vedendo spesso partire dalla panchina. Politano sembra averlo ormai scavalcato nelle preferenze di Spalletti e, pur riuscendo a dare il suo contributo entrando dalla panchina, Lozano non sarebbe troppo soddisfatto del minutaggio accumulato fin qui.

L’esterno d’attacco messicano ha disputato 19 partite stagionali quest’anno, ma la metà di queste le ha giocate partendo dalla panchina, mentre lui vorrebbe poter essere titolare più spesso. Secondo quanto riportato dalla Rosea, il contratto in scadenza nel 2024 mette in difficoltà il Napoli che sa che l’unico modo per poter monetizzare è cederlo in questa sessione, visto che altrimenti rischierebbe di perderlo a parametro zero il prossimo anno

Per evitare ciò, oltre alla cessione, il Napoli potrebbe rinnovare il contratto di Lozano, ma per il quotidiano milanese questa è una strada difficilmente percorribile ed il motivo non renderà affatto felici i tifosi del Napoli.

Difficile il rinnovo di Lozano: il messicano fa infuriare i tifosi azzurri

Le probabilità che Lozano rinnovi il suo contratto con il Napoli non sono molto alte visto che, stando a quanto raccontato sempre dalla Gazzetta dello Sport, il messicano non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche. L’esterno d’attacco percepisce ben 4,5 milioni di euro e non vuole ridursi l’ingaggio, ma vuole rinnovare solo alle stesse cifre.

Una motivazione che fa letteralmente infuriare i tifosi del Napoli che non sono mai stati teneri nei confronti di Lozano che ad oggi è rimasto il secondo acquisto più caro nella storia del Napoli. Il messicano è stato spesso criticato per le sue prestazioni altalenanti e per gran parte dei tifosi azzurri dovrebbe accontentarsi di qualsiasi tipo di stipendio pur di giocare per la loro squadra.

Il Napoli è conscio delle difficoltà del rinnovo ed ecco che Lozano diventa così l’indiziato numero uno a lasciare il club partenopeo la prossima estate. Al messicano gli estimatori di certo non mancano e potrebbero presto aprirsi per lui le porte della Premier League.