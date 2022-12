De Laurentiis ne approfitta per gli auguri e lancia un allarme inaspettato: “Momento complesso”

Il Napoli tornerà ad allenarsi subito dopo la giornata di Santo Stefano: i pensieri della squadra sono tutti per la partita del prossimo 4 gennaio.

È un Natale sereno quello che stanno trascorrendo gli azzurri dopo aver lottato per arrivare al vertice di tutte le competizioni. Un lavoro certosino quello di Spalletti che dovrà tuttavia tentare di tirare fuori ancora tanto dai piedi dei suoi ragazzi, in particolar modo da quel Khvicha Kvaratskhelia che ormai è da considerarsi come un suo punto fermo.

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto dire la sua per dimostrare la sua vicinanza in un momento importante come il ritorno del campionato, un ritorno come sappiamo abbastanza anomalo per il fatto che c’è stato di mezzo il Mondiale di Qatar 2022.

Napoli, De Laurentiis si tiene stretta la sua squadra

Nei pensieri del numero uno azzurro ci sono una serie di aspetti legati alla squadra, al modo con il quale Luciano Spalletti sta plasmando una rosa con tanta saggezza e maestria. E probabilmente tutti oggi capiscono il motivo per il quale l’imprenditore e produttore cinematografico decise di affidare le chiavi della sua società a una persona pacata ed esperta come Spalletti. Dopo la parentesi negativa di Carlo Ancelotti, serviva un nome come lui per tornare a pianificare un futuro con il sorriso tra i denti.

A tutto questo si aggiunga il talento di Cristiano Giuntoli nello scovare calciatori di livello in giro per l’Europa e per il mondo. Il nome di Kvara è solo la punta dell’iceberg di un lavoro molto complesso che dura dai tempi di Maurizio Sarri e di questo De Laurentiis né pienamente orgoglioso tanto da sottolinearlo in maniera velata in ogni sua uscita. Quest’anno poi sembra che tutto vada ad incastrarsi alla perfezione con il suo Napoli vincente in ogni dove.

Napoli, De Laurentiis manda i suoi auguri azzurri

Nel suo consueto messaggio natalizio il numero uno partenopeo ha voluto come al suo solito prima rimarcare il suo affettuoso e sincero augurio di buon natale a tutte le persone che lo seguono. De Laurentiis si rivolge non solo ai tifosi del Napoli, ma anche a tutti gli appassionati in generale. Successivamente sottolinea il fatto che non bisogna dimenticarsi che si vive in un mondo complicato e pieno di incertezze per una serie di situazioni complesse.

Ma il patron non vuole di certo perdere il sorriso e ricorda ai tifosi che l’importante è sempre guardare al futuro con ottimismo senza dimenticarsi il calore della famiglia.

Ecco il messaggio compleso che ADL che ha pubblicato sul suo seguitissimo canale Twitter: “Buon Natale a tutti, auguri sinceri e affettuosi. Viviamo in un mondo complicato, pieno di incertezze. Ma dobbiamo guardare al futuro sempre con ottimismo. E quando siamo insieme alle nostre famiglie, cercare di vivere questi momenti con spensieratezza. Buone feste da Aurelio“.