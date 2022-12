Juve, si allena da solo: il suo ritorno in campo è un tabù

La sua stagione non è ancora cominciata a causa del suo ben noto infortunio e per questo non ha aiutatiola Juventus nelle prime fasi del campionato.

La Juventus tornerà a lavoro subito dopo aver smaltito le giornate di pausa natalizia. Obiettivo dei bianconeri è recuperare il terreno perduto in campionato e proseguire seguendo la scia dell’ultimo successo conquistato in casa contro la Lazio per 3-0.

Allegri dal canto suo deve cercare di non pensare a quanto sta accadendo in sede giudiziaria per permettere ai suoi di lavorare al massimo delle loro possibilità; e all’occorrenza dovrà sperare in un ritorno lampo del giocatore più chiacchierato da quando è tornato a Torino, che non ha ancora avuto modo di giocare nemmeno per un minuto.

Pogba, la data del suo rientro è una incognita

Dopo l’enfasi iniziale del suo ritorno in Italia e la proclamata voglia di tornare a lottare per i colori bianconeri che ha già indossato per quattro stagioni, il francese Paul Pogba sta facendo di tutto pur di tornare ad allenarsi coi compagni. Al momento si allena con la sola speranza di tornare a correre alla sua maniera ripristinando i muscoli fermi dalla scorsa preparazione estiva. Il suo ritorno è fondamentale per l’assetto tattico di Allegri, il cui centrocampo ha faticato non poco per trovare una sua identità.

Il suo infortunio ha scaturito tuttavia un vero e proprio caso mediatico in casa Juventus: molti specialisti hanno criticato il fatto che il francese non si sia operato al menisco velocemente, a poche settimane dall’infortunio; ha preferito invece al contrario attendere molti giorni prima di andare sotto i ferri. Un suo ritorno in campo avrebbe sicuramente aiutato la Juve durante le gare di campionato e Champions League.

Juventus, Pogba si allena da solo

Mentre i suoi compagni sono intenti a festeggiare la pausa natalizia con le rispettive famiglie, Paul Pogba ha fatto sapere che si sta allenando da solo alla Continassa. Sul suo profilo Instagram ha postato una serie di stories nelle quali lo si vede sorridente dopo aver lavorato in palestra. Il francese ha sacrificato i tre giorni natalizi per concentrarsi al meglio: l’intento è quello di tornare in campo almeno verso metà gennaio, in vista probabilmente della gara del Maradona contro il Napoli.

I tifosi sono molto delusi da Pogba, a prescindere ovviamente dal suo infortunio molto serio. Alcuni suoi atteggiamenti durante i primi mesi di campionato hanno infastidito non poco l’ambiente bianconero: basti solamente pensare a quando faceva capire di avere in mente solo l’obiettivo, poi sfumato, di rientrare tra i convocati di Deschamps per Qatar 2022, piuttosto che pensare alla Vecchia Signora. Dovrà lavorare non poco anche per conquistare la loro fiducia.