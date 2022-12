Caos Juventus, i tifosi bianconeri insorgono contro un big di Allegri

In casa Juventus, dopo quelle innescate dalle dimissioni del CdA, bisogna registrare alcune polemiche su un giocatore di Allegri.

La Juventus, di certo, non sta attraversando un grandissimo periodo. Lo scorso 28 novembre, infatti, si è dimesso l’intero CdA bianconero, innescando così un’autentica rivoluzione. Andrea Agnelli e Pavel Nedved, più altri dirigenti, non hanno più parte del mondo della ‘Vecchia Signora’, mentre Maurizio Arrivabene è rimasto al suo posto solo per gestire gli affari contenti.

Questo scossone è figlio dell’operazione ‘Prisma’ della Procura di Torino, dove la Juventus è accusata di vari reati: dall’aver ostacolato l’organo preposto alla vigilanza al falso in bilancio. La proprietà della ‘Vecchia Signora’ non è stata comunque a guardare, visto che ha nominato sia un nuovo presidente (Gianluca Ferrero) ed un nuovo amministratore delegato (Maurizio Scanavino).

In attesa di nuovi sviluppi dell’indagine, Massimiliano Allegri è alle prese con le questioni di campo. La ripresa del campionato, infatti, è ormai imminente, visto che la settimana prossima ci sarà la prima gara del 2023 con la Cremonese di Massimiliano Alvini. Tuttavia, oltre a quelle relative alla società che stanno scombussolando l’intero ambiente della ‘Vecchia Signora’, il tecnico toscano deve affrontare anche delle grane che riguardano un suo big.

Juventus, Pogba criticato dai tifosi bianconeri per i suoi giorni trascorsi sulla neve

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Paul Pogba ha attirato a sé tantissime critiche da parte dei tifosi bianconeri a seguito della sua decisione di trascorrere qualche giorno sulla neve, mettendo così a rischio il suo ginocchio. Ai sostenitori della ‘Vecchia Signora’, di fatto, non è andata per niente giù questa decisione del giocatore francese di postare sui social foto e video mentre è intento a sciare.

Tuttavia, dal momento del suo rientro dal lungo infortunio, questa non è la prima polemica tra i tifosi della Juventus e Pogba. Il centrocampista, infatti, è stato criticato per aver lasciato la squadra per volare alla volta del Qatar per assistere alla finale tra la sua Francia e l’Argentina di Lionel Messi. Ma nelle mire dei supporters bianconeri è finito anche Cuadrado, fermo per un infortunio al ginocchio, reo di essersi mostrato mentre guidava sulla neve una slitta trainata dai cani. Se nel team bianconero divampano le polemiche, nel Napoli si attende con ansia la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Napoli si prepara per la gara contro l’Inter

La gara di San Siro del prossimo 4 gennaio, infatti, potrebbe dire molto per il prosieguo della stagione azzurra. Se dovesse vincere contro la ‘Beneamata’, il Napoli darebbe sicuramente un grossa spallata alle proprie avversarie. Proprio per questo, Spalletti spera che la sua squadra riesca a recuperare il prima possibile la miglior condizione fisica.