Napoli, che affare! L’attaccante vuole giocare con Osimhen: tifosi impazziti

Il grande Napoli di Luciano Spalletti sta incantando in Italia e in Europa. Dopo la prima battuta d’arresto del 2023, infatti, gli azzurri sono tornati a macinare gioco e punti vincendo contro Sampdoria e Juventus.

Sono tanti i calciatori che vorrebbero far parte di questo collettivo che continua a regalare spettacolo.

L’agente dell’attaccante ha parlato del suo assistito aprendo ad un futuro al Napoli.

Napoli macchina da gol: il paradiso per un attaccante

La squadra di Luciano Spalletti ha ripreso la sua corsa e, dopo aver battuto la Juventus, ha compiuto un altro passo importante verso la conquista del titolo. I tre punti contro la Vecchia Signora e il contemporaneo pareggio del Milan portano i partenopei a +9 sui rossoneri e +10 su Inter e Juve. I 5 gol rifilati ai rivali hanno riportato il radar sulla grande produzione offensiva degli azzurri, vero fiore all’occhiello della gestione Spalletti. Sono, infatti, 64 le reti realizzate dal Napoli, 44 in Serie A e 20 nel girone di Champions League. A far da mattatore l’incontenibile Victor Osimhen, a segno 13 volte in stagione e attuale capocannoniere di Serie A con 12 gol. Nemmeno i compagni di reparto, però, sono stati da meno. Devastante anche nei numeri l’impatto di Khvicha Kvaratskhelia, arrivato a 9 gol e 10 assist tra campionato e coppa.

Redivivi dal punto di vista realizzato anche Piotr Zielinski e Eljif Elmas, rispettivamente a 6 e 5 reti stagionali con il polacco che, però, spicca per i 7 assist messi a referto. Una sola assistenza, invece, per il macedone che è stato impiegato molto meno. Da segnalare anche la verve europea di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che con 4 reti sono i migliori realizzatori, fino ad ora, dei partenopei in Champions League.

L’attaccante vuole raggiungere l’amico: l’agente ci prova

Con un numero di gol realizzato così alto da raddoppiare quello di alcune squadre, Napoli in questo momento rappresenta la piazza ideale per un attaccante che ha voglia di mettersi in mostra. Lo sa benissimo anche David Okereke, attaccante passato in estate dal Club Brugge alla Cremonese, tornato in Serie A dopo l’esperienza dello scorso anno in prestito al Venezia.

Okereke è un attaccante molto duttile in grado di ricoprire diversi ruoli nella zona offensiva del campo. Alla Cremonese era partito fortissimo ma, la mancanza di risultati, ha fatto perdere fiducia alla squadra e anche l’ex Venezia ne ha risentito. L’attaccante grigiorosso, inoltre, è nigeriano come Victor Osimhen ma non ha ancora esordito in nazionale. Come confessato dall’agente alla trasmissione “Si Gonfia La Rete” in onda su Radio Crc, il sogno di David sarebbe quello di giocare insieme a Osimhen, sia in nazionale che al Napoli. Ecco le sue parole: “Mi auguro possa completare il suo percorso giocando in una squadra importante perchè dal punto di vista tecnico e caratteriale ha tutto per fare un salto di qualità importante. Mi aspetto da Okereke che completi la stagione in doppia cifra perchè poi chi gioca in attacco, deve fare i numeri. Il suo sogno è fare coppia col suo amico Osimhen. Nella batteria degli attaccanti del Napoli ci potrebbe stare“.

Strizza, dunque, l’occhiolino al Napoli l’agente di David Okereke che con la maglia della Cremonese ha fatto registrare 5 gol e 1 assist in 20 presenze stagionali, con la speranza, però, di incrementare questi numeri e attirare l’attenzione del Napoli.