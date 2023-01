Napoli, allarme Kvaratskhelia: arriva un’offerta clamorosa proprio da…

Kvicha Kvaratskhelia è la stella assoluta del Napoli e sta attirando l’interesse di una big che è pronta ad un’offerta clamorosa.

Da inizio stagione, il Napoli sta regalando quasi sempre spettacolo quando scende in campo. Gli azzurri sono saldamente al comando della classifica di Serie A, mentre in Champions League sognano di arrivare il più lontano possibile.

Vista la tanta qualità a disposizione, non è utopico pensare che la squadra di Luciano Spalletti possa arrivare fino in fondo. Uno dei maggiori protagonisti della rosa azzurra è Kvicha Kvaratskhelia che sta trascinando i partenopei con i suoi assist ed i suoi gol, con l’esterno georgiano che è diventato ormai la stella assoluta della squadra. E non è un caso che Kvaratskhalia stia attirando interessa da ogni dove.

Kvaratskhelia oro di NapolI: il georgiano è richiestissimo

Arrivato al Napoli per la modica cifra di 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, Kvicha Kvaratskhelia ha subito mostrato di essere uno dei predestinati del calcio. Già prima del suo approdo a Napoli, dell’esterno georgiano se ne parlava benissimo, con il giocatore che aveva alcuni estimatori. Estimatori che sono di certo aumentati da quando è a Napoli, dove sta deliziando i tifosi azzurri con ottime partite e giocate davvero spettacolari e ciò non sorprende affatto. La cosa fa gongolare De Laurentiis e Giuntoli che, però, non hanno intenzione di cedere Kvaratskhelia al primo che capita.

Non è un segreto, infatti, che la società azzurra stia già lavorando al rinnovo dell’esterno d’attacco georgiano, con De Laurentiis che vuole blindare al più presto la sua stella. Kvaratkhelia ha mercato in Spagna ed in Inghilterra e continuando di questo passo in estate è prevista davvero una grande battaglia tra le big d’Europa per strapparlo agli azzurri che, ovviamente, non vogliono salutare il giocatore dopo appena una stagione.

Il Napoli ritiene Kvaratskhelia incedibile e le cose non cambieranno in estate, a meno che per l’esterno d’attacco georgiano non arrivi un’offerta indecente. Offerta indecente che potrebbe arrivare dalla Premier League che è il campionato più ricco al mondo, con una big inglese che ha messo gli occhi sul talento azzurro.

Attento Napoli, l’Arsenal pronto a far follie per Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dal sito 90min.com, Kvicha Kvaratskhelia ha completamente conquistato Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ed i Gunners sarebbero pronti ad andare al suo assalto la prossima estate. Il club inglese sta valutando il da farsi dopo aver perso Mudryk, fino al Chelsea per ben 100 milioni di euro e nella lista delle alternative figura anche l’esterno d’attacco georgiano.

Come detto, il Napoli non intente lasciar partire Kvaratshelia, ma l’Arsenal è pronto a far follie per lui e potrebbe far gola agli azzurri offrendo più di 100 milioni di euro. Davanti ad offerte simili, per De Laurentiis sarebbe difficile dire di no ed allora Kvaratskhelia potrebbe davvero lasciare il Napoli dopo appena una stagione.

Il giocatore georgiano, comunque, non è l’unico giocatore sulla lista dell’Arsenal, con i Gunners che stanno seguendo anche Ferran Torrres del Barcellona e Kaoru Mitoma del Brighton.