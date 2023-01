Calciomercato, asse Inter-Barcellona: l’annuncio appena arrivato è clamoroso

L’asse di mercato fra Inter e Barcellona è uno dei più chiacchierati del momento: l’annuncio ufficiale spiega tutto.

I due club sono al centro di diverse voci ed indiscrezioni di calciomercato: ecco cosa sta realmente accadendo in queste ore.

L’Inter sta vivendo un’importante vigilia: i nerazzurri sfideranno il Milan domani sera per la finale di Supercoppa. La squadra di Inzaghi è campione in carica: l’anno scorso ha battuto la Juve 2-1 grazie al rigore di Lautaro Martinez e al gol decisivo di Sanchez al 121′. L’allenatore interista andrà dunque alla ricerca del suo terzo trofeo personale, mentre Pioli spera di ripetere la prestazione offerta nel derby di campionato.

A proposito di Supercoppa, si è appena giocata anche la finale fra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana hanno alzato il trofeo al cielo dopo un’ottima partita vinta per 3-1 con i timbri di Gavi, Lewandowski e Pedri. Il club catalano, in queste ore, è fortemente associato all’Inter in chiave mercato.

Un annuncio ufficiale ha spiegato cosa stia realmente accadendo fra i due club che, quest’anno, si sono sfidati in Champions League.

Inter-Barcellona, incrocio di mercato dopo la Champions? Ecco cosa sta accadendo

Inter e Barcellona hanno dato vita ad un doppio confronto molto acceso in Champions League. I nerazzurri hanno avuto la meglio a Milano grazie alla rete di Calhanoglu, mentre al Camp Nou è andata in scena una delle partite più folli dei tempi recenti: risultato finale di 3-3. Alla fine ha sorriso Inzaghi, che si è qualificato per gli ottavi, mentre Xavi dovrà consolarsi con l’Europa League.

In questi giorni, secondo varie indiscrezioni, i due club si starebbero parlando in chiave mercato. In particolare, la voce più insistente riguarda un possibile scambio fra centrocampisti: Marcelo Brozovic e Franck Kessié.

Il croato ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri durante la passata stagione, mentre l’ex Milan si è trasferito a parametro zero al Barça in estate. Il primo sta vivendo una stagione complicata a causa di alcuni problemi fisici, mentre il secondo non è ancora riuscito ad imporsi e non sta trovando la continuità desiderata.

Nonostante le voci insistenti, però, pare che questo affare non sia destinato a chiudersi. L’AD dell’Inter Giuseppe Marotta, infatti, ha dichiarato ad un quotidiano spagnolo: “Non c’è niente di niente”. Salvo clamorosi ripensamenti, dunque, i due giocatori resteranno nelle rispettive squadre.

Non solo Brozovic-Kessié: l’altro scambio di cui si è parlato

L’intreccio Brozovic-Kessié sembrava sempre più concreto, ma le parole di Marotta sembrano aver definitivamente chiuso a questa possibilità. Tuttavia, si è parlato anche di un altro scambio che, ad ogni modo, pareva già complicato sul nascere: Joaquin Correa per Memphis Depay.

L’argentino non è riuscito a conquistare il popolo interista, mentre l’olandese (che è in scadenza di contratto) vorrebbe giocare con maggiore continuità. La suggestione, però, è durata ben poco: non ci sono margini affinché questo scambio si realizzi. Per di più, Depay sarebbe sempre più vicino all’Atletico Madrid.