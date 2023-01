“Ha chiesto ufficialmente al Napoli…”: notizia shock, adesso si sa tutto

Ha avanzato una chiara richiesta alla società e l’ha fatto in forma ufficiale, adesso si scopre la verità. Ecco cosa dobbiamo sapere.

Mentre i ragazzi di Spalletti sono concentrati alla prossima partita di Coppa Italia con la Cremonese, il ds Giuntoli è sempre a lavoro per sistemare una serie di situazioni interne per evitare di appesantire un ambiente che soprattutto in questo momento ha bisogno di leggerezza e spensieratezza.

E così le attenzioni del direttore sportivo partenopeo sono tutte per il portiere sardo che, arrivato in estate a parametro zero dopo la retrocessione del Genoa, chiede più spazio e minutaggio. Cosa che il Napoli non può assicurargli.

Napoli, grana portiere: chi sarà il secondo di Meret?

Andato via Ospina sembrava che l’avventura al Napoli di Alex Meret fosse giunta al capolinea, poi arrivate le prime prestazioni importanti tutto l’ambiente napoletano ha finalmente capito le potenzialità del ragazzo classe 1997 che fino a qualche anno fa era considerato una delle promesse più importanti del calcio italiano. Con l’arrivo poi di Salvatore Sirigu a parametro zero la scorsa estate, Meret sembra sia diventato sempre più forte anche grazie ai consigli dell’esperto compagno di reparto.

Ebbene in queste proprio il portiere ex Genoa e Torino, con un passato importante al Paris Saint Germain, sembra che si sia convinto di voler abbandonare Napoli per abbracciare qualche altra opportunità, più allettante dal punto di vista sportivo. In effetti, complice anche l’esplosione del portiere scuola Udinese, Sirigu non ha mai difeso in gare ufficiali la porta azzurra del Napoli finendo poi in un vortice di sofferenza a causa di un problema muscolare.

Oggi sta seriamente riflettendo sul suo futuro chiedendo alla società la cessione verso altri lidi, più consoni per un atleta di ormai 36 anni.

Sirigu, chiesa apertamente la cessione

È proprio l’estremo difensore di Nuoro ad aver chiesto la cessione alla società partenopea. Già avrebbe contattato il Cagliari per un eventuale approdo in Serie B. Al momento la società non ha ancora risposto alle istanze del portiere. Il giornalista Alfredo Pedullà tuttavia riporta che il Napoli potrebbe optare per uno scambio con Pierluigi Gollini della Fiorentina, anch’egli chiaramente interessato ad aumentare il suo minutaggio visto che Vincenzo Italiano non lo considera proprio un titolare fisso.

Gollini avrebbe quindi chiesto all’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, di essere ceduto e avrebbe gradito una piazza come Napoli per ripartire, consapevole del fatto che dovrà anche lì fare il secondo di Meret. Allo stesso modo Sirigu sembrerebbe indirizzato verso Firenze anche se rimane aperto ad accettare l’opzione Cagliari, una società che gradisce che gli garantirebbe sempre il ruolo di secondo ma con più minutaggio.