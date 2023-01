Calciomercato, contatti già avviati: pronto l’assalto per il centravanti

Il mercato entra nel vivo con le squadre italiane che cercano di migliorare la rosa. Altre invece pensano a resistere alle sirene estere.

Diciamocela tutta: il mercato della Serie A in questo momento è abbastanza scialbo. Ma in realtà questo discorso potrebbe distendersi anche agli altri campionati con le principali squadre che pensano più al mercato di giugno che a quello attualmente in corso.

Eccezion fatta per la Premier League, ovviamente, dove squadre come il Chelsea spendono e spandono senza troppi problemi, in Italia invece le società pensano piuttosto a difendere i loro gioielli. Sta accadendo in queste ore al Bologna che, vista anche la situazione di classifica, cerca in tutti i modi di resistere dalle sirene estere.

Bologna, il mercato stenta a decollare

Tra le tante squadre che dovrebbero sistemare qualche tassello in rosa vi è sicuramente il Bologna di Thiago Motta che non brilla in campionato ma che fa il suo onesto lavoro posizionandosi a metà classifica, a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica nostrana che equivale al rischio di scivolare in Serie B. Dal punto di vista del mercato quindi vorrebbe mettere a segno qualche colpo soprattutto in difesa: Aleksa Terzic, in particolare, sembrerebbe andare a genio al ds Marco Di Vaio. La società per prelevarlo dalla Fiorentina sarebbe disposto a staccare un assegno di tre milioni di euro.

Quanto al mercato in uscita invece il Bologna – stando a quanto si legge su Tmw – ormai ha ricevuto i primi contatti ufficiali con l‘Everton che ha necessità di puntellare il proprio attacco, uno dei più scialbi della Premier League. I Toffees rischiano veramente grosso se non fosse che alle loro spalle hanno altre squadre che stanno facendo anche peggio. I blu di Liverpool hanno bussato alla porta del Bologna per chiedere maggiori informazioni possibili circa l’acquisto del centravanti austriaco Marko Arnautovic, che sta cercando di superare un infortunio serio, un trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro.

Bologna, l’Everton fa sul serio per Arnautovic

I Toffees non hanno tempo da perdere e per sperare in una salvezza sicura devono per forza migliorare il loro rendimenti in avanti. Dunque, il loro assalto verso l’austriaco avrebbe sembrerebbe più che concreto con i contatti tra gli intermediari dell’attaccante e il club di Liverpool sempre più continui nelle ultime ore.

Arnautovic non è estraneo al calcio inglese avendo giocato sei anni complessivi indossando le maglie di Southampton e West Ham. L’Everton non è nuovo a bussare la porta della Serie A. Tuttomercatoweb rivela che la società inglese avrebbe tentato di mettere le mani sia su Duvan Zapata dell’Atalanta, con i bergamaschi subito intenti a dire di no, che su Beto dell’Udinese, un attaccante incedibile e fondamentale per il gioco di Sottil.