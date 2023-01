Clamoros Zidane: è successo davvero, tutti sconvolti

Cosa è successo nelle ultime ore? Protagonista della vicenda che stiamo per raccontarvi il tecnico Zinedine Zidane.

Sembra incredibile ma è vero: Zinedine Zidane, vincitore di tre Champions League con il Real Madrid, non ha attualmente una squadra. Quante società pagherebbero di tutto pur di averlo? Tantissime, ma Zizou ha le idee chiarissime e per questo aspetta ancora.

Si era parlato di lui come possibile successore di Didier Deschamps sulla panchina della nazionale francese, ma alla fine non se n’é fatto nulla con la conferma del ct. E quindi l’ex fantasista di Juventus e Real Madrid deve ora guardarsi attorno per cercare una nuova e invitante destinazione.

Zidane, dove andrà ad allenare?

È una domanda che il pallone d’oro francese si fa continuamente senza tuttavia venirne a capo. Uno come lui ha bisogno del rapporto simbiotico con il campo, con la palla. Lo ha dimostrato mentre faceva magie sul rettangolo di gioco e ora vuole continuare a farlo in una veste diversa. Dal giugno 2021, ovvero da quando il Real Madrid lo fece fuori per gli scarsi risultato nella Liga, ha voglia di tornare ad allenare.

Solo che Zidane è non è un allenatore come gli altri, vuole il meglio perchè solo con i migliori è in grado di dare il massimo. Ed infatti la sua breve, ma vincente, carriera di allenatore parla da sola: dopo aver iniziato come vice di Carlo Ancelotti, scelse il Real Madrid Castilla per farsi le ossa.

Da lì la sua scalata fu inarrestabile riuscendo nel gennaio 2016 a diventare primo allenatore della squadra spagnola con i risultati che noi tutti conosciamo: tre Champions League, due Supercoppe di Spagna, due Supercoppe Uefa, due campionati spagnoli e una Coppa del Mondo per club.

Zidane a caccia di una panchina

Il quotidiano inglese The Athletic ha lanciato la bomba secondo la quale, dopo aver digerito la conferma di Deschamps sulla guida della Francia, Zidane avrebbe in mente non più di tre squadre per ripartire allenando i club. Il quotidiano inglese per avvalorare la propria tesi cita una fonte vicina all’ex calciatore.

Sarebbero tre le squadre che interesserebbero a Zidane: la Juventus, il Real Madrid e l’Olympique Marsiglia. Tre squadre saldamente in mano ai rispettivi allenatori (Allegri, Ancelotti e Tudor), ma il prossimo anno (basti pensare alla Juventus) potrebbero essere totalmente rivoluzionate. Ma la vera notizia è che Zidane avrebbe rifiutato per ben tre volte la panchina del Paris Saint Germain per motivi probabilmente legati al progetto tecnico. Una notizia shock che lascia tutti sconvolti. Insomma, non capita tutti i giorni l’occasione di allenare dei campioni come quelli che compongono la squadra del PSG. Evidentemente, Zidane ha altro in mente: vuole arrivare ad un obiettivo che al momento non conosciamo. Nessuno poteva immaginare che qualche allenatore potesse rifiutare un incarico così importante, eppure è successo davvero.