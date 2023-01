Roma, discorso Mourinho in spogliatoio: il gesto di Zaniolo non passa inosservato

Durante il discorso tenuto da José Mourinho nello spogliatoio della Roma c’è stato un gesto da parte di Zaniolo che non è passato inosservato.

Giornata di festa ieri in casa Roma dove l’allenatore José Mourinho ha compiuto 60 anni, con la società che gli ha fatto trovare anche una torta all’interno dello spogliatoio.

Nel corso della sua carriera, il tecnico portoghese ha diviso spesso molti addetti ai lavori per alcune sue uscite, ma non si può negare che sia uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, mostrando di esserlo anche alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di festeggiare l’allenatore che l’ha portato a vincere un trofeo europeo dopo tanti anni e Mourinho ha ricambiato il gesto con un discorso particolare.

Mourinho non si smentisce mai: ecco cosa ha detto alla squadra

Domenica sera la Roma è attesa da una trasferta difficilissima contro il Napoli capolista ed i giallorossi sanno che occorre una prova perfetta per portare via punti dal Maradona. Tuttavia, nella giornata di ieri il club capitolino ha smesso per un attimo di pensare alla trasferta di Napoli per festeggiare i 60 anni del suo allenatore José Mourinho e prima della seduta di allenamento c’è stata una piccola festa per il tecnico portoghese. Festa immortalata dalla stessa Roma tramite un video che il club giallorosso ha poi postato via social, con il contenuto che ha subito fatto il giro del web.

Appena entrato nello spogliatoio, Mourinho è stato subito accolto da un applauso e, pur avendo immaginato che la squadra avesse in serbo qualcosa per lui, è apparso visibilmente emozionato. Il tecnico portoghese, però, ha ripreso subito il controllo della situazione e quando la squadra gli ha chiesto di fare un discorso, dopo aver tagliato una fetta di torta e passatala a Pellegrini, ha detto poche, ma incisive parole esclamando: “Andiamo a lavorare, domenica la partita, dai c***o”. Un’esclamazione proprio da Mourinho, con lo Special One che non si smentisce mai.

A questa piccola festa ha preso parte l’intero staff tecnico e dirigenziale della Roma, così come l’intera rosa. All’appello, infatti, non mancavano neppure i due giocatori che non hanno un buon rapporto con il tecnico portoghese, ovvero Karsdorp e Zaniolo, con quest’ultimo che, nel video, si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Gesto a sorpresa di Zaniolo: il trequartista spiazza tutti

La vicenda Zaniolo sta tenendo i tifosi giallorossi con il fiato sospeso, con il trequartista che è ormai deciso a lasciare la Capitale. Alla base di questa decisione la rottura totale del rapporto con José Mourinho, con il tecnico portoghese che ha preso atto della volontà del giocatore di andare via e la società sta ora cercando una soluzione. Tuttavia, durante i festeggiamenti per i 60 anni dello Special One, c’è stato un gesto a sorpresa di Zaniolo che ha spiazzato tutti.

Come fatto notare dal sito Forzaroma.info, nel video pubblicato dalla Roma al fianco di capitan Pellegrini che riceve la fetta di torta da Mourinho c’è proprio Zaniolo che, nonostante il rapporto sia alla deriva, si lascia andare ad un applauso per il tecnico portoghese. Un gesto sorprendente e che non è passato inosservato, ma che probabilmente a poco servirà visto che il rapporto con Mourinho sembra ormai insanabile, il trequartista lo sa e non ha alcuna voglia di restare nella Capitale.