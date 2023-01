Incubo Juventus: Allegri perde il gioiellino, colpo di scena clamoroso

La Juventus oltre al campo pensa al percorso giudiziario che la vede come protagonista. Nel frattempo il futuro del gioiellino è sempre più in bilico.

Non bastano i quindici punti di penalizzazione inferti alla Juventus, ora ci si mette anche il mercato ad appesantire un clima che si sta facendo impossibile da gestire e che potrebbe, nello scenario peggiore, condizionare negativamente anche le prossime.

Per questi motivi la Juventus deve cercare in tutti i modi invertire il trend in campionato cercando di vincerle tutte. Cosa molto difficile per una squadra che dopo la sentenza della Corte d’Appello è immersa in un periodo scuro e negativo.

Juve, tra mercato e indagini: il futuro è sempre più oscuro

Non vi è alcun dubbio che nella mente dei nuovi dirigenti della Juventus ci sia la paura di avere ripercussioni finanziarie dopo le nuove probabile sanzioni che saranno validate. Gli sponsor tecnici, i brand sulla maglia e i calciatori stessi potrebbero decidere di dire addio alla Vecchia Signora per le note questioni giudiziarie largamente dibattute sui media. Motivo per cui Ferrero e Scanavino riflettono anche da questa prospettiva.

Dall’altra parte si pensa al mercato invernale che non ha regalato sorprese eccezionali, ma che potrebbe invece vedere l’addio di alcuni calciatori che non sono più nei piani di Massimiliano Allegri. In primis ci sarebbe Weston Mckennie che avrebbe richieste soprattutto dalla Premier League. Il Leeds, in corsa anche per l’affare Ounahi, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista tuttofare che quest’anno sta decisamente deludendo.

La Juventus poi pensa anche al prossimo futuro, al mercato estivo, dove dovrà lavorare sodo per trattenere i propri gioielli che, vista la situazione e il quasi mancato accesso alla Champions League, potrebbero dire addio alla Vecchia Signora. Oltre a Dusan Vlahovic, che interessa all’Atletico Madrid, il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto.

Juve, il Real Madrid fa sul serio per Chiesa

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul talento della nazionale italiana. Lo riportano fonti perlopiù spagnole, come la testata elnacional.cat, secondo le quali Florentino Perez, presidente dei Blancos, avrebbe accettato la richiesta di Carlo Ancelotti: è molto probabile quindi che se la situazione giudiziaria dovesse aggravarsi l’esterno toscano potrebbe optare per lasciare Torino.

Chiesa ha con la Juventus altri due anni di contratto, per questo motivo in caso di interessamento concreto da parte della compagine madrilena vorrebbe capitalizzare il massimo possibile. Si parla di almeno di 60 milioni di euro, ma è molto probabile che tale cifra potrebbe aumentare.