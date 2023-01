Boom Milan! Svolta clamorosa: i tifosi non potevano chiedere di più

Clamorosa e sorprendente svolta di mercato per il Milan in questo momento difficile: il nome del calciatore fa impazzire di gioia i tifosi.

I rossoneri di mister Stefano Pioli devono rialzare la testa in un momento per loro estremamente delicato, per farlo potrebbe arrivare un aiuto dal calciomercato: dalle parti di Milanello torna sorprendentemente di moda un nome a sorpresa.

L’inizio di 2023 per il Milan Campione d’Italia in carica è stato fino a questo momento decisamente molto difficile. Le recenti pesanti sconfitte per 3-0 contro l’Inter in Supercoppa e 4-0 contro la Lazio in campionato sono state un chiaro campanello d’allarme, per Stefano Pioli occorre trovare una soluzione quanto prima ed un aiuto importante lo possono dare Maldini e Massara: sarà loro compito regalare un rinforzo in extremis al proprio tecnico.

Milan, serve ritrovare entusiasmo: un rinforzo per aiutare l’ambiente

Quello che sembra chiaramente mancare al Milan rispetto all’annata passata, chiusa con la vittoria dello scudetto all’ultima giornata, sembra essere quell’entusiasmo contagioso che aiutava ogni calciatore a dare ben più del proprio massimo. I risultati altalenanti stanno creando diversi malumori e per Pioli diventa sempre più importante riuscire a ritrovare quella scintilla perduta.

A dare una mano al tecnico ex Lazio in questo arduo compito possono esserci Maldini e Massara. I due dirigenti sono anche loro al centro di qualche critica per il mercato estivo fin qui risultato deludente, per questa ragione occorre rifarsi già da questo gennaio con un nome importante: nome che però non sembra poter essere Nicolò Zaniolo.

Il fantasista italiano è in rottura con la Roma e per lui si è parlato anche di un futuro in maglia rossonera, nella serata di giovedì è però arrivato un dietrofront da parte del Milan il quale ha comunicato ai giallorossi di non poter pareggiare l’offerta del Bournemouth. Nonostante questo però il Diavolo non si arrende e continua la ricerca al nome giusto.

Milan, è caccia all’attaccante: torna di moda un vecchio pallino di Massara

Il ruolo dove sembra volersi concentrare la ricerca di un rinforzo da parte di Maldini e Massara è quello dell’esterno destro d’attacco. Se a sinistra Leao da ovvie garanzie, dal lato opposot nè Saelemaekers e nè Messias per svariati motivi hanno convinto, occhio quindi alle possibili occasioni: tra queste anche il francese Allan Saint-Maximin.

L’esterno transalpino non è più un punto dermo della rosa del Newcastle, come riportato da Sport Mediaset, e quindi potrebbe lasciare i Magpies anche con la formula del prestitto con diritto o obbligo di riscatto. Saint-Maximin è un vecchio pallino di Frederic Massara che quindi gradirebbe di certo il profilo, ma al momento resta da sciogliere il difficile nodo del costo del riscatto. In ogni caso starà prima di tutto al neo proprietario Jerry Cardinale scegliere se stanziare o meno nuovi fondi, ma qualora così fosse il transalpino entra nella lista dei possibili nuovi acquisti.