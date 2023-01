Cristiano Ronaldo, terribile episodio: tutti sconvolti per il campione

Episodio spiacevole per Cristiano Ronaldo: la notizia è da brividi, i fan del campione sono letteralmente senza parole.

Il portoghese ha disputato le prime gare con la sua nuova squadra, ma l’impatto è stato decisamente al di sotto delle aspettative.

Cristiano Ronaldo ha mosso i primi passi nel mondo calcistico saudita. Il portoghese ha accettato la proposta dell’Al-Nassr dopo la rescissione con il Manchester United, ma ha dovuto attendere prima di poter fare il suo esordio. CR7, infatti, ha dovuto scontare una squalifica di due giornate che aveva rimediato in Inghilterra e ha dovuto attendere che il suo nuovo club cedesse un calciatore extra-comunitario (gli slot sono limitati). L’inizio della sua nuova avventura, però, non è stato dei migliori.

Cristiano Ronaldo, inizio shock: ecco cos’è successo

Cristiano Ronaldo ha avuto il primo assaggio di calcio arabo durante l’amichevole fra PSG e un rappresentante delle squadre di Riyadh Al-Nassr e Al-Hilal. Il portoghese, che ha messo a segno una doppietta, ha così sfidato nuovamente Messi (forse per l’ultima volta) ed incontrato vecchi amici come Sergio Ramos e Keylor Navas.

In seguito è stato il turno del debutto ufficiale con il suo club nel match di campionato contro l’Al-Ettifaq: CR7 ha indossato la fascia da capitano, ma non è andato in gol. La sua squadra ha comunque vinto grazie alla rete di Talisca che è valso il raggiungimento della vetta della classifica. Successivamente, l’Al-Nassr è sceso in campo per la semifinale di Supercoppa con l’Al-Ittihad, formazione allenata dal portoghese Nuno Espirito Santo. Per Ronaldo, però, questo match è stato assolutamente da dimenticare.

L’ex Real Madrid si è reso protagonista di una prova opaca e la sua squadra è stata eliminata in seguito alla sconfitta per 3-1. È così sfumata la possibilità per Ronaldo di alzare il primo trofeo della sua esperienza saudita. In molti si aspettavano di vedere un CR7 dominante in campo, ma nelle prime due presenze ufficiali è rimasto a secco: ora il portoghese spera di sbloccarsi nel prossimo match di campionato contro l’Al-Fateh del 3 febbraio.

Rudi Garcia pizzica CR7: l’allenatore non ha dubbi

La sconfitta in semifinale di Supercoppa non ha fatto certamente piacere a Rudi Garcia, allenatore dell’Al-Nassr. L’ex Roma ha parlato della partita e ha elogiato gli avversari sottolineando come l’Al-Ittihad abbia disputato un ottimo primo tempo che gli ha permesso di indirizzare il match. In seguito, però, ha pizzicato Cristiano Ronaldo.

Rudi Garcia ha infatti dichiarato: “Una delle cose che ha cambiato il corso della partita è stata l’occasione mancata di Cristiano nel primo tempo”. Ronaldo ha infatti sciupato una buona occasione che avrebbe potuto cambiare il destino del match. In seguito ci ha provato anche su punizione, senza però centrare lo specchio della porta.