Calcio italiano in lutto: si è spento all’età di 79 anni

Addio ad una figura molto importante per il pallone tricolore: calcio italiano in lutto, è successo nelle scorse ore.

Calcio italiano in lutto: è scomparsa una figura molto importante per il movimento del pallone di casa nostra degli ultimi anni.

È infatti morto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC ed a lungo alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Originario di Ponte Lambro, in provincia di Como, sotto alla sua guida c’era stato un ciclo purtroppo fallimentare per la Nazionale e che ancora oggi tutti ricordano.

Da quanto si apprende Carlo Tavecchio sarebbe morto nel corso della notte. La notizia è arrivata proprio nella mattinata di oggi, 28 gennaio. Aveva 79 anni e di lui ricordiamo che assunse le redini della FIGC subito dopo il flop dell’Italia ai Mondiali in Brasile del 2014. In quella circostanza gli azzurri uscirono per la seconda volta alla fase a gironi.

L’estromissione della Nazionale avvenne per mano principalmente del Costa Rica e dell’Uruguay, che passarono rispettivamente come prima e seconda del gruppo. Tornarono anzitempo a casa l’Italia e l’Inghilterra. Ora il calcio italiano è in lutto, ed è giusto ricordare Tavecchio nonostante la non felice esperienza avuta nel suo triennio al vertice della FIGC.

Calcio italiano in lutto, è morto Carlo Tavecchio

E famosa è anche la polemica che Carlo Tavecchio innescò in maniera del tutto involontaria scegliendo parole ritenute dall’opinione pubblica non adeguate per parlare della presenza eccessiva di calciatori stranieri in Italia.

Con la sua tesi, Carlo Tavecchio intendeva spiegare il perché della mancanza di risultati della Nazionale e la difficoltà a procedere con un ricambio generazionale di qualità. Sotto alla sua gestione si ebbe il ciclo di Giampiero Ventura come commissario tecnico.

L’ex allenatore del Napoli – ai tempi ancora Napoli Soccer, in quella che era stata la Lega Pro e che poi è tornata ad essere la Serie C – fu coinvolto a sua volta in un altro grosso flop, con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 allo spareggio playoff con la Svezia.

Cosa ha fatto Tavecchio dopo le dimissioni dalla FIGC

La sconfitta di Milano del 13 novembre 2017 portò ad una assenza dell’Italia dalla Coppa del Mondo, cosa che non succedeva dal 1958. In seguito a quella debacle, Tavecchio si dimise.

Ad inizio 2021 ha poi assunto la carica di presidente della Lega Nazionale Dilettanti per la Lombardia, carica che ha assunto fino alla scomparsa. In totale Tavecchio ha legato il suo nome alla LND dal 1999 fino appunto alla morte.