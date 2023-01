Juve, spunta un nuovo nome in entrata: è sfida con una diretta rivale

Per la Juventus spunta un nome nuovo per il calciomercato in entrata, sul calciatore c’è l’interesse anche di una rivale: sarà sfida?

I bianconeri dovranno dare il massimo per centrare la rimonta Champions già più volte citata da Massimiliano Allegri, per aiutare la squadra la nuova dirigenza potrebbe cercare un colpo dal mercato: spunta un nuovo obiettivo, per lui sarà sfida con una diretta rivale in Serie A.

L’inizio del girone di ritorno segna una nuova fase di questa stagione atipica, per la Juventus sarà il momento cruciale per capire quale sarà il proprio futuro. La squadra allenata da Max Allegri dovrà in tutti modi cercare di rincorrere il quarto posto, in attesa degli sviluppi giudiziari, e per farlo servirà l’aiuto e l’appoggio anche del calciomercato: fondamentali saranno in questo senso le uscite.

Juve: vendere per acquistare, un indiziato su tutti

I rientri ormai prossimi di Pogba e Vlahovic, oltre al ritorno nella sifda contro l’Atalanta di Juan Cuadrado, consegnano finalmente al tecnico livornese il gruppo squadra completo, pronto a lottare per la rincorsa da record a cui la Juve è chiamata. Nonostante questoin casa bianconera si resta vigili sul mercato ed in particolare sulle potenziali occasioni low cost, ma prima servirà vendere.

La situazione finanziaria del club resta attentamente osservata in queste settimane difficili a livello giudiziario, pertanto prima di intavolare eventuali trattative la squadra del neo presidente Ferrero vuole prima fare delle cessioni, l’indiziato numero 1 in questo senso resta Weston McKennie.

L’americano sta vivendo una stagione altalenanti con la Juve e, come riportato anche da Fabrizio Romano, ha già pronto un accordo con il Leeds. La sua potenziale partenza aprirebbe quindi spazio ad un arrivo in casa bianconera, il focus in questo senso è sulla fascia destra, ruolo occupato proprio da McKennie in emergenza: il nome nuovo è quello di Benjamin Henrichs.

Henrichs: un tedesco per la Juve, ma occhio alla concorrenza

Il terzino tedesco classe 1997 è attualmente in forza al Lipsia dove sta giocando una buona stagione, su di lui in passato si era mosso anche l’Inter ed ora anche la Juve sta valutando il suo profilo. Come riportato Calciomercato.it sarebbero iniziati anche i primi contatti tra le parti, ma occhio all’inserimento di un’altra squadra di Serie A.

Sulle tracce del del terzino tedesco, sempre stando al già citato sito di calciomercato, ci potrebbe essere anche la Roma, altra squadra alla ricerca di un calciatore in quel ruolo una volt ceduto Karsdorp. Per entrambe le squadre l’arrivo di Henrichs è dunque legato ad un’uscita, ma vista l’attuale situazione di mercato occorre tenere alta l’attenzione sull’evolversi di questa situazione.