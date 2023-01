Napoli-Roma, Spalletti: la decisione su Kvaratskhelia

Si avvicina il super match tra Napoli e Roma, Spalletti ha deciso cosa fare con Kvaratskhelia: ecco la scelta del tecnico.

L’allenatore toscano, grande ex della sfida, ha preso la sua decisione sul talento georgiano che ha slatato le sfide contro Cremonese e Salernitana per influenza: ecco la scelta presa da Luciano Spalletti.

La sfida principe della prima giornata del girone di ritorno in Serie A è senza ombra di dubbio il derby del Soletra Napoli e Roma. Quella del Maradona sarà una sfida delicata per entrambe le compagini, le quali inseguono di gran carriera i propri ambiziosissimi obiettivi. La supersfida si preannuncia quindi un vero e proprio evento imperdibile, come testimoniato dalle notizie che arrivano nelle ultime ore.

Napoli-Roma: un evento globale, presenti tutti i campioni?

La sfida tra azzurri e giallorossi ha sempre regalato momenti iconici nella storia del calcio italiano con sfide tra campioni senza tempo e non solo. Le due squadre oggi si trovano nelle prime quattro posizioni della classifica di Serie A, anche grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, ed oggi sperano di poter coronare i rispettivi sogni di inizio stagione: la Champions per la Roma e lo scudetto per il Napoli.

I temi che regala la sfida del Maradona sono quindi tanti, così come lo sono i campioni che si sfideranno in campo, un mix questo che non può far altro che aumentare l’interesse su questa partita anche fuoriu dai confini dell’Italia tanto che il match avrà una copertura televisiva su tutti e 5 i Continenti: merito questo anche di calciatori come Dybala e Kvaratskhelia.

I due calciatori hanno una cosa in comune: i bassi costi dell’operazione che li ha portati uno a Roma e l’altro a Napoli. La Joya è arrivata a 0 dopo la fine del contratto con la Juve ed ora è il simbolo dei giallorossi, mentre il gerogiano, oggetto sconosciuto al suo arrivo in Italia, è un concreto candidato al titolo di miglior giocatore della stagione. Proprio su Kvaratskhelia c’erano però alcuni dubbi dopo le recenti assenze: Spalletti ha preso la sua decisione.

Kvara sì o Kvara no? Spalletti ha deciso

Dopo il roboante 5-1 rifilato alla Juventus con una prestazione ancora una volta da campione, Kvicha Kvaratskhelia ha saltato per via di un’influenza le sfide contro la Cremonese in Coppa Italia, poi persa ai rigori, ed il derby contro la Salernitana, vinto agilmente 2-0 dagli azzurri. Per la sfida contro la Roma la speranza dei tifosi è di poterlo quindi riabbracciare e Spalletti ha già deciso.

Sarà Kvara-back e con tutta probabilità già dal primo minuto. Il georgiano ha ben recuperato dai problemi di salute delle ultime settimane e per la sfida contro la Roma di Mourinho si prepara a rientrare in campo per incidere come sempre fatto fino ad ora. A riportare la notizie è il Corriere dello Sport che sottolinea anche come l’attaccante si sia già allenato in gruppo mercoledì e sia quindi pienamente disponibile per tornare ad incantare il suo pubblico.