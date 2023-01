Osimhen shock, proprio poco prima di Napoli-Roma: i tifosi tremano

Il Napoli di Spalletti giocherà al Maradona contro la Roma, ma bisogna registrare delle novità su Victor Osimhen.

Dopo il successo contro la Salernitana di Davide Nicola, il Napoli è pronto a cominciare il proprio girone di ritorno contro la Roma di José Mourinho. Per gli azzurri, ovviamente, non sarà una gara affatto facile, considerando che il team capitolino sta attraversando un ottimo momento di condizione.

La Roma, infatti, ha totalizzato ben 10 punti nelle prime quattro giornate di campionato di quest’anno, scalando così tante posizioni in classifica. Con questi risultati, di fatto, il gruppo guidato da José Mourinho è riuscito a raggiungere la zona Champions League. Tra i punti di forza dei giallorossi bisogna inserire sicuramente la solidità del proprio reparto difensivo.

Il team capitolino, infatti, ha la terza miglior difesa del campionato. Per scardinare il bunker della Roma, la quale molto probabilmente giocherà dietro la linea della palla, Luciano Spalletti si affiderà al proprio attacco, il quale è di gran lunga il migliore della Serie A. Proprio sul punto cardine del reparto offensivo partenopeo, ovvero Victor Osimhen, bisogna registrare delle importanti novità che stanno facendo tremare i tifosi.

Napoli, le big europee vogliono acquistare Victor Osimhen

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, sul centravanti nigeriano c’è il fortissimo interesse dei top club europei, soprattutto della Premier League. Tra le squadre inglesi che stanno monitorando fortemente Victor Osimhen bisogna inserire sicuramente il Manchester United di Erik ten Hag. Già la scorsa estate si era parlato dell’opzione ‘Red Devils’, ovvero quando si parlava di un’operazione che avrebbe portato al Napoli di Aurelio De Laurentiis sia 100 milioni di euro che il prestito di Cristiano Ronaldo.

Tuttavia, viste le sue grandissime prestazioni di quest’anno, il prezzo di Victor Osimhen è radicalmente cambiato. Come scritto sempre dal quotidiano italiano, infatti, adesso servono almeno 150 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere le prestazioni dell’ex centravanti del Lille.

Il nigeriano, di fatto, in questa stagione ha fatto il grande salto di qualità sia dal punto di vista dei gol (13 in 15 partite di campionato) che da quello di giocare con il resto dei compagni.

Napoli-Roma, l’attacco azzurro sarà formato dal tridente Osimhen-Kvaratskhelia-Elmas

In attesa di possibili aggiornamenti in sede di calciomercato, Victor Osimhen guiderà l’attacco partenopeo contro la Roma. Ad affiancare il nigeriano, come riportato dall’edizione di questa mattina del ‘Corriere dello Sport’, ci saranno Kvaratskhelia ed Elmas, il quale farà sedere in panchina sia Matteo Politano che Hirving Lozano. Mentre il resto della formazione del Napoli dovrebbe essere quella che ha battuto la Salernitana.