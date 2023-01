Lazio, Immobile: l’annuncio shock a poche ore dal match con la Fiorentina

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, c’è stato un annuncio importante da parte di Sarri su Immobile: la notizia è appena arrivata.

Dopo un ottimo girone d’andata chiuso con 37 punti ed una vittoria per 4-0 sul Milan, la Lazio ha ora grosse ambizioni. I biancocelesti sono terzi in classifica ed in questo girone di ritorno puntano a restare tra le prime quattro per ottenere la qualificazione in Champions League.

La squadra allenata da Maurizio Sarri inizierà il girone di ritorno domani alle ore 18:00 contro la Fiorentina in un Olimpico che si preannuncia ancora una volta gremito. All’andata, la Lazio si impose con un netto 4-0 ed ai biancocelesti farebbe piacere ripetere questo risultato. Tuttavia, Sarri non si fida della Viola ed in conferenza stampa ha invitato i suoi a fare attenzione.

Sarri avverte i suoi: “Fiorentina pericolosissima in gara secca”

Il 2023 per la Lazio non era affatto iniziato in maniera positiva, con i biancocelesti che dopo essere stati battuti dal Lecce 2-1, si erano fatti rimontare da 2-0 a 2-2 dall’Empoli in casa. La squadra di Sarri, però, non si è abbattuta ed ha collezionato tre vittorie consecutive, non solo vincendo in campionato contro Sassuolo e Milan, ma anche superando il turno in Coppa Italia eliminando il Bologna e qualificandosi per i quarti di finale dove affronteranno la Juventus. Il tecnico toscano può ritenersi soddisfatto della reazione della squadra, ma è anche un perfezionista e sa che la squadra può ancora migliorare. Ecco perché, contro la Fiorentina, Sarri ha chiesto massima attenzione ai suoi.

All’andata, la Lazio trionfò con un netto 4-0 sulla Fiorentina, ma Sarri ha ricordato come a livello di prestazione le squadre fecero una prestazione simile. Il tecnico toscano ha riconosciuto il valore dei viola, dichiarando come siano in un periodo in cui il risultato non premia le loro prestazioni. Sarri non si fida affatto della Fiorentina ed ha elencato alcune statistiche che la rendono un avversario difficile: “È prima per baricentro, terza per tiri fatti, quarta per occasioni create, per esempio. Nella partita singola quindi è pericolosissima“, ha dichiarato, chiedendo dunque grande concentrazione ai suoi.

Non è dato sapere, però, se alla partita contro la Fiorentina prenderà parte anche Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha saltato le ultime due sfide per infortunio ed il tecnico toscano ha fatto un annuncio importante che non può non preoccupare i tifosi.

Sarri sibillino su Immobile: l’attaccante salta anche la Fiorentina?

La Lazio si è ripresa alla grande nelle ultime tre partite, ma è chiaro che l’assenza di un giocatore come Ciro Immobile, suo leader e trascinatore, la sente in ogni caso. Maurizio Sarri vorrebbe riaverlo presto a disposizione, ma in conferenza stampa non ha fatto capire se ci sarà contro la Fiorentina, facendo un annuncio che non può non mettere in allarme i tifosi biancocelesti.

Il tecnico toscano, infatti, ha affermato come l’ultima parola non spetti a lui e che, nonostante Immobile si senta bene, lo staff medico vuole andarci cauto. Il tecnico biancoceleste ha chiaramente detto: “Ancora non è la mia l’ultima parola. Non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Il ragazzo ha sensazioni positive, i medici sono più cauti, l’ecografia sembra pulita. L’ultima parola spetta ai medici, lui vuole mettersi a disposizione per qualche minuto. Vediamo i riscontri di oggi, poi si deciderà”.

Insomma, ancora non si può dare per certa la sua presenza nel match contro la Fiorentina. Ma di sicuro l’attaccante napoletano si sta impegnando al 100% per tornare in campo prima possibile. Sappiamo quanto sia attaccato alla maglia quanto sia importante per lui dare il proprio contributo alla squadra.