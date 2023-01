Infortunio più grave del previsto: costretto ad operarsi, stagione finita

Rischia di terminare con largo anticipo la sua stagione. L’infortunio subito, infatti, pare essersi rivelato più grave del previsto ed è stato necessario andare sotto i ferri.

Sfumano, così, le tante ipotesi di mercato con il club che passa da una possibile plusvalenza all’esigenza di trovare un sostituto all’altezza in questi ultimi giorni di questa finestra invernale di mercato.

Uno dei grandi protagonisti in Serie A nella scorsa stagione, dunque, saluta anzitempo e spegne contemporaneamente sul nascere le voci che lo volevano all’estero. A questo punto ogni discorso verrà rinviato in estate. L’operazione, infatti, costringerà il calciatore ad una lunga riabilitazione e un’eventuale acquirente vorrà di certo delle garanzie fisiche prima di imbastire una trattativa.

Il ginocchio soffre ancora: necessario l’intervento chirurgico

Stagione a dir poco maledetta quella dell’attaccante dell’Udinese: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo era uno degli uomini più attesi di questa stagione in Serie A. Dopo le ottime prestazioni e lo score dello scorso anno, infatti, era stato desiderio di mercato anche del Napoli. La sua permanenza all’Udinese, inoltre, lo poneva come leader tecnico della promettente formazione friulana. Il campionato di Deulofeu, invece, non è stato all’altezza delle aspettative dal punto di vista realizzativo. In 16 presenze in campionato sono arrivati solo due gol dall’ex Milan. Il contributo di Deulofeu non sta, però, solo nei numeri. Lo spagnolo ha trascinato, infatti, la squadra di Sottil con sei assist.

Non è un caso se il calo dei bianconeri sia coinciso con l’assenza per infortunio di Deulofeu. Dopo aver saltato i primi impegni del 2023, però, nel ritorno in campo contro la Sampdoria l’attaccante si è infortunato nuovamente. Una gran sfortuna per lui che di recente era stato accostato a diversi club di Premier League e alla Roma.

Tegola per i friulani: Deulofeu chiude il suo campionato

Nel match contro la Samp lo spagnolo era subentrato al posto di Beto al 77′. Nell’azione che ha portato al gol vittoria di Ehizibue l’attaccante ha sentito nuovamente dolore al ginocchio con Sottil costretto a richiamarlo in panchina. Il silenzio dei friulani sulle sue condizioni faceva presagire ad un infortunio di lieve entità e, invece, è arrivata la doccia fredda per i tifosi bianconeri.

L’Udinese ha, infatti, comunicato che Deulofeu si sottoporrà presto ad un intervento chirurgico per rinforzare la stabilità del ginocchio destro. Per lui si prospetta un’assenza di 4-5 mesi e, dunque, la sua stagione è verosimilmente finita. La dirigenza avrà a disposizione pochi giorni per individuare e portare alla Dacia Arena un sostituto all’altezza dell’ex Everton e, con il tempo che avanza, si preannuncia una missione tutt’altro che semplice.